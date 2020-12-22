Premier Lig'de her şey bitiyor derken yeni mutasyon kararı...
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu tüm dünyayı endişelendirirken Premier Lig'i de etkileyecek kararlar alınması gündemde...
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İngiltere'den gelen virüsün yeni mutasyonuyla daha bulaşıcı hale geldiği açıklandıktan sonra futbol dünyasının gözü kulağı Premier Lig'e çevrilmiş durumda.
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İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonla ilgili kapsamlı araştırma başlatılırken mutasyona uğrayan koronavirüse şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildi.
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UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Yeni mutasyonun ardından birçok ülke İngiltere'den gelen uçuş seferlerini iptal ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden ''Virüsler değişir ve şimdi olanlar ise şaşırtıcı değil. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkisinin değişip değişmeyeceğini anlamak için ek laboratuvar araştırması yapmamız gerekiyor.'' açıklaması geldi.
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PREMIER LİG'İ NASIL ETKİLEYECEK?
Tüm bu gelişmelerin ardından futbol dünyası da mutasyonun Premier Lig'i nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı.
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TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI
Her hafta takımlara ve oyunculara yapılan koronavirüs test sayılarını ve vakaları açıklayan İngiltere Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta 1,549 test sonucu 6 kişide virüs saptandığını belirtmişti.
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EN DÜŞÜK SAYI
Bu rakam, Premier Lig'de son dönemdeki en düşük sayı olarak dikkat çekerken Premier Lig'de virüsün etkisinin azalması sevinçle karşılanmıştı.
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2 AY SONRA UMUT VEREN GELİŞME
Yaklaşık 2 ay sonra İngiltere'de takımlara yapılan test sonuçlarında tek haneli vakalara ulaşılmıştı.
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Hatta sayıların azalmasının ardından bazı bölgelerdeki maçlara 2 bin taraftar alınmaya başlanmıştı.
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HER ŞEY DÜZELİYOR DERKEN...
Tam her şey geçiyor mu acaba diye konuşulmaya başlanırken İngiltere'de yeni mutasyonun çıkması Premier Lig'i de olumsuz etkileyeceğe benziyor...
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FEDERASYON AÇIKLIYOR...
İngiltere'den yapılan açıklamada bazı bölgelerde karantina uygulamalarının 4. kategoriye çıkacağı açıklanırken İngiltere Futbol Federasyonu da yeni kısıtlamaların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.
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HERKES OCAK'I BEKLERKEN...
İngiltere'ye gelen uçuşların iptal olması da transfer dönemini olumsuz etkileyeceğe benziyor. Birçok takım transfer için Ocak ayını beklerken yeni mutasyonun çıkmasıyla şoke oldu.
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2 OCAK TARİHİNDE...
Premier Lig'de devre arası transfer dönemi 2 Ocak'ta açılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek. Hatta bazı transferler yapılmıştı bile...
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TRANSFERLER YAPILMIŞTI!
Manchester United, Atalanta'dan Amad Diallo'yu 21 milyon euro ödeyerek kadrosuna katarken Manchester City de Kızılyıldız'dan Filip Stevanovic'i 8.5 milyon euroya transfer etmişti.
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MANCHESTER'A GELİYORLARDI
Transferi tamamlanan ve bonservisi ödenen bu iki futbolcunun 2 Ocak'ta Manchester'da olması bekleniyordu.
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30 MİLYON EUROYU GEÇMİŞTİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
Manchester ekiplerinin toplam 30 milyon euroyu geçen transfer harcamaları sonrası yeni futbolcularına ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu.