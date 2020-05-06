Premier Lig doktorları ayağa kalktı: Bu bir felaket
Premier Lig kulüplerinin doktorları ortaya atılan yeni iddia sonrası ayağa kalktı. Premier Lig yönetimine 100 sayfalık rapor sunan doktorlar, çarpıcı ifadelere yer verdi. İşte detaylar...
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Corona virüs (koronavirüsü) dünya genelinde 3 milyon 660 binden fazla kişiye bulaşmış durumda.
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Amerika'nın başını çektiği virüsle ilgili en kötü durumda olan ülkeler ise İspanya, İtalya ve İngiltere...
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195 binin üzerinde corona virüs tespit edilen İngiltere'de, 29 bini aşkın kişi ise hayatını kaybetti.
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Bu tabloya rağmen hayatı normale döndürme çalışmaları sürdürülen ülkede, geleceği en çok merak edilen konulardan biri de Premier Lig...
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DOKTORLAR AYAĞA KALKTI
12 Haziran itibarıyla yeniden devam etmesi planlanan Premier Lig için bazı takımlar antrenmanlarına küçük gruplar halinde başladı.
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Ancak yaşanan bu gelişme Premier Lig ekiplerinin doktorlarını ayağa kaldırdı.
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The Athletic'in haberine göre; Doktorlar, erken geri dönüşün felakete yol açabileceğini belirterek, endişelerini ve sorularını ligin tıbbi danışmanı Mark Gillet ve futbol direktörü Richard Garlick'e iletti.
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CORONA İLE MÜCADELE İÇİN YARDIM İSTEDİLER
100 soru ve sorunun listelendiği raporda Premier Lig Doktorlar Grubu'nun birçok konuda endişe içerisinde olduğu belirtildi.
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Doktorlar ölüm riskinin devam ettiğinin altını çizerek, kulüplerin bu kadar kısa süre içerisinde corona virüse karşı gelişim ve değişim konusunda nasıl başa çıkabileceklerini konusunda yardıma ihtiyacı olduklarını ifade ettiler.
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Sorularda ayrıca virüsün ter yoluyla bulaşma ihtimali ve kaleci eldivenlerinde ne kadar süre kaldığı da yer aldı.
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Vurgulanan bir diğer konu ise siyahi, Asyalı ve azınlık etnik grupların corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu yönündeydi.
Kendi sağlıklarıyla ilgili endişelerini de dile getiren doktorlar, zorunlu olmadıkça tıbbi müdahalede bulunmama tavsiyesinin mümkün olmadığını "Oyuncular sakatlanınca uzun süre bekleyip kendi kendilerine iyileşmelerini bekleyemeyiz" sözleriyle ifade ettiler.
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Birçok Premier Lig ekibi antrenmanlarını 18 Mayıs'a kadar erteledi. Kulüplerin küçük gruplar halinde çalışmalara başlamaları beklense de henüz tam takım halinde ne zaman çalışacakları belirsizliğini sürdürüyor.
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Lig doktorları ayrıca Fransa'da Montpellier forması giyen 23 yaşındaki Junior Sambia'nın da yakalandığı corona virüs sonrası yaşadıklarına dikkat çekerek, virüsun genç ve sağlıklı futbolcular üzerinde etkili olabileceğini belirtti.
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LOJİSTİK DESTEK SIKINTISI
Doktorların dikkat çektiği bir diğer konu ise lojistik destek oldu. Ciddi bir durumda futbolcuların hangi hastaneye kaldırılacağı, kaldırılan hastanede futbolcuların corona virüs enfeksiyonuna maruz kalma riskinden bahsedildi.
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Ayrıca kulüplerin alınacak önlemleri görmezden gelebileceği ve oyuncu ile personel arasındaki durum sonrası corona virüsün daha çok kişiye yayılacağı da vurgulandı.
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Haberde, Premier Lig yönetiminin acilen yanıtlanması gereken birçok soru olduğu ve bu konuda tüm şüpheleri ortadan kaldırmaya kararlı olduğu belirtildi.