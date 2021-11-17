Play-off maçları ve kura çekimi ne zaman? 2022 Dünya Kupası play-off maç tarihleri ve Millilerin muhtemel rakipleri
Play-off maçları ne zaman sorusu Karadağ-Türkiye karşılaşmasının ardından gündeme geldi. 2022 Dünya KupasıAvrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti. 21 puanla play-off bileti kazanan Türkiye'nin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Gözler şimdi Play-off maçları ve kura çekiminde. Peki, Play-off kura çekimi ne zaman? İşte, 2022 Dünya Kupası play-off maçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2022 Dünya Kupası play-off maçları için geri sayım başlıyor. A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda geriye düştüğü maçta Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off biletini garantiledi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. 24-29 Mart 2022’deki play-off etabının kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek.
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TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Millilerin muhtemel rakipleri şunlar olacak;
Portekiz
İsveç
İtalya
İskoçya
Rusya
Galler
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PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Hollanda 23 puanla grubu lider tamamladı. Türkiye 21 puanla grubu ikinci bitirip play-off biletini aldı. 18 puanda kalan Norveç ise Dünya Kupası hayallerine veda etti.
Play-off maçlarının kura çekimi 26 Kasım'da yapılacak. Kura çekimiyle belirlenecek play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
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DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.