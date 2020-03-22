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Futbol
Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 07:50, /

'Pırlanta çocuk' Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, corona virüse yakalandı!

Corona virüs nedeniyle Serie A takımlarından Juventus'ta 3. Paulo Dybala'nın test sonucu pozitif çıktı. 'Pırlanta çocuk' lakaplı yıldızın kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin de testi maalesef aynı...

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Corona virüs nedeniyle henüz 26 ve 23 yaşında olan Dybala - Oriana çifti zor günler geçiriyor...

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İtalya'da corona virüs salgını büyüyerek devam ederken Serie A yıldızları da salgından etkilenmeye devam ediyor.

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Daha önceden Rugani ve Matuidi'nin corona virüs olduğunu açıklayan Juventus, bu kez de Paulo Dybala'dan gelen kötü haberle şok oldu. Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini, corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.

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Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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'Pırlanta çocuk' lakabı ile bilinen ve henüz 26 yaşında olan Dybala ve sevgilisinin corona virüsüne yakalanması düm dünyada şok etkisi yarattı.

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Dybala, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunurken ''Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana’da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

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Dybala'nın kız arkadaşı 23 yaşındaki Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini de Instagram hesabından video paylaşırken COVID-19 testinin pozitif olduğunu belirtirken hayranlarından destek istedi.

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Avrupa futbolunun en gözde çiftleri arasında yer alan Dybala - Oriana Sabatini'nin corona virüsüne yakalanmasının ardından çok sayıda destek mesajları geldi.

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Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, verdiği röportajlarda Juventus'taki en yakın arkadaşının Paulo Dybala olduğunu söylüyordu...

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada corona virüse yakalanan futbolcuların geleceğinin tehlike altında olduğunu belirtmişti.

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Kara, "Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek." sözlerini kullanmıştı...

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Dybala ve Oriana Sabatini, Instagram hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekiyordu.

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İkili, geçtiğimiz günlerde karantina nedeniyle evde beraber kaldıklarını ve durumlarının iyi olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuştu...

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