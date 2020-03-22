Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 07:50,
'Pırlanta çocuk' Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, corona virüse yakalandı!
Corona virüs nedeniyle Serie A takımlarından Juventus'ta 3. Paulo Dybala'nın test sonucu pozitif çıktı. 'Pırlanta çocuk' lakaplı yıldızın kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin de testi maalesef aynı...
Daha önceden Rugani ve Matuidi'nin corona virüs olduğunu açıklayan Juventus, bu kez de Paulo Dybala'dan gelen kötü haberle şok oldu. Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini, corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.
4