Yok artık Pep Guardiola! Ortaya çıktı...

Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, flaş isimlerin dışında adı Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...
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AXEL DISASI
Reims > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro
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ALEXANDER SCHWOLOW
Freiburg > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro
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MATHEUS FERNANDES
Palmeiras > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro
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DEJAN LOVREN
Liverpool > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro
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NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)
Bournemouth > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 45.3 milyon euro
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ADOLFO GAICH
San Lorenzo > CSKA Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro
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ALEKSANDR KOKOROIN
Zenit > Spartak Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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BURAK YILMAZ
Beşiktaş > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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SVEN BOTMAN
Ajax > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro
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ACHRAF HAKIMI
Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
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SIMON KJAER (Sezon başında 'sakat' denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)
Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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LEROY SANE
Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro
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FERRAN TORRES
Valencia > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro
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MOHAMMED KUDUS
Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro
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TIMO WERNER
Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro
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JUDE BELLINGHAM
Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro
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TANGUY NIANZOU KOUASSI
PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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HAKIM ZIYECH
Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
21
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PABLO MORENO
Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro
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FELIX CORREIRA
Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro
23
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DEJAN KULUSEVSKI
Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro
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THOMAS MEUNIER
PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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ALEXANDER NUBEL
Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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ARTHUR
Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro
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MIRALEM PJANIC
Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro