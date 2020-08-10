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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 15:35,

Yok artık Pep Guardiola! Ortaya çıktı...

Tam 385 milyon Euro...

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Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, flaş isimlerin dışında adı Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...

2AXEL DISASI
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AXEL DISASI

Reims > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro

3ALEXANDER SCHWOLOW
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ALEXANDER SCHWOLOW

Freiburg > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

4MATHEUS FERNANDES
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MATHEUS FERNANDES

Palmeiras > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro

5DEJAN LOVREN
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DEJAN LOVREN

Liverpool > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro

6NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)
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NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)

Bournemouth > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 45.3 milyon euro

7ADOLFO GAICH
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ADOLFO GAICH

San Lorenzo > CSKA Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro

8ALEKSANDR KOKOROIN
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ALEKSANDR KOKOROIN

Zenit > Spartak Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok

9BURAK YILMAZ
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BURAK YILMAZ

Beşiktaş > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok

10SVEN BOTMAN
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SVEN BOTMAN

Ajax > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

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ACHRAF HAKIMI

Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

12SIMON KJAER (Sezon başında sakat denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)
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SIMON KJAER (Sezon başında 'sakat' denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)

Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro

13ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchicheyi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)

PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok

14LEROY SANE
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LEROY SANE

Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro

15FERRAN TORRES
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FERRAN TORRES

Valencia > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro

16MOHAMMED KUDUS
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MOHAMMED KUDUS

Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

17TIMO WERNER
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TIMO WERNER

Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro

18JUDE BELLINGHAM
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JUDE BELLINGHAM

Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro

19TANGUY NIANZOU KOUASSI
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TANGUY NIANZOU KOUASSI

PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

20HAKIM ZIYECH
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HAKIM ZIYECH

Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

21PABLO MORENO
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PABLO MORENO

Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

22FELIX CORREIRA
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FELIX CORREIRA

Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro

23DEJAN KULUSEVSKI
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DEJAN KULUSEVSKI

Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro

24THOMAS MEUNIER
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THOMAS MEUNIER

PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok

25ALEXANDER NUBEL
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ALEXANDER NUBEL

Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

26ARTHUR
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ARTHUR

Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro

27MIRALEM PJANIC
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MIRALEM PJANIC

Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro

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