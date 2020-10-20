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GeriFutbol Pep Guardiola göndermişti! Leipzig maçında Başakşehir'in belalısı oldu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 23:44 | 

Pep Guardiola göndermişti! Leipzig maçında Başakşehir'in belalısı oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Başakşehir, Almanya'da Angelino'yu tutamadı...

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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, grubundaki ilk maçına Leipzig karşısında çıktı.

2ANGELINOYU BİR TÜRLÜ TUTAMADI
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ANGELINO'YU BİR TÜRLÜ TUTAMADI

Başakşehir, Leipzig'in sol beki Angelino'yu bir türlü tutamadı. Angelino, ilk 20 dakikada 2 gol birden buldu.

3SOL BEK AMA...
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SOL BEK AMA...

23 yaşındaki sol bek 16 ve 20'de takımının 2 golünü atarak Alman ekibine 4 dakika içinde 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

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Angelino'nun özellikle ilk golde topu kontrol ettiği gibi beklemeden dönmesi ve hemen vurması kalitesini gösterdi.

5MANCHESTER CITYDEN KİRALANMIŞTI
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MANCHESTER CITY'DEN KİRALANMIŞTI

İspanyol oyuncu, Leipzig'e Manchester City'den geçen sezonun devre arasında 1,5 yıllığına kiralanmıştı.

6PEP GUARDIOLA ETKİSİ
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PEP GUARDIOLA ETKİSİ

Manchester City, 23 yaşındaki futbolcuyu 2016 yazında PSV'den 12 milyon euroya transfer etmişti. Ancak Pep Guardiola, genç sol beki Leipzig'e göndermişti.

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Guardiola'nın gönderdiği Angelino, adeta Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in belalısı oldu.

83 MAÇTA 4 GOL
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3 MAÇTA 4 GOL

Angelino, sol bek olmasına rağmen son 3 maçta attığı 4 golle dikkat çekiyor...

9SAKATLIK ŞOKU
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SAKATLIK ŞOKU

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Leipzig deplasmanına konuk olan Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor.

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Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Caiçara, kendisini yere bıraktı.

11AMBULANS GELDİ...
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AMBULANS GELDİ...

Sakatlığı ciddi gözüken Brezilyalı futbolcu için sahaya ambulans geldi. Tecrübeli futbolcu, sakatlığının ardından ambulans ile hastaneye götürüldü...

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