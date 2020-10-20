Pep Guardiola göndermişti! Leipzig maçında Başakşehir'in belalısı oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, grubundaki ilk maçına Leipzig karşısında çıktı.Başakşehir, Leipzig'in sol beki Angelino'yu bir türlü tutamadı. Angelino, ilk 20 dakikada 2 gol birden buldu.23 yaşındaki sol bek 16 ve 20'de takımının 2 golünü atarak Alman ekibine 4 dakika içinde 2-0'lık üstünlüğü getirdi.Angelino'nun özellikle ilk golde topu kontrol ettiği gibi beklemeden dönmesi ve hemen vurması kalitesini gösterdi.İspanyol oyuncu, Leipzig'e Manchester City'den geçen sezonun devre arasında 1,5 yıllığına kiralanmıştı.Manchester City, 23 yaşındaki futbolcuyu 2016 yazında PSV'den 12 milyon euroya transfer etmişti. Ancak Pep Guardiola, genç sol beki Leipzig'e göndermişti.Guardiola'nın gönderdiği Angelino, adeta Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in belalısı oldu.Angelino, sol bek olmasına rağmen son 3 maçta attığı 4 golle dikkat çekiyor...Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Leipzig deplasmanına konuk olan Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor.Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Caiçara, kendisini yere bıraktı. Sakatlığı ciddi gözüken Brezilyalı futbolcu için sahaya ambulans geldi. Tecrübeli futbolcu, sakatlığının ardından ambulans ile hastaneye götürüldü...