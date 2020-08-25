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GeriFutbol Paylaşımı olay oldu! Ronaldo ve Georgina Rodriguez nişanlandı mı?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 14:45 | 

Paylaşımı olay oldu! Ronaldo ve Georgina Rodriguez nişanlandı mı?

Dünya bunu konuşuyor...

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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sahada sergilediği futbolun dışında özel hayatıyla da tüm dünyada yakından takip ediliyor.

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Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile bir ilişki içerisinde.

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Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'den 3 çocuğu var. Ünlü çift, ilişkilerini saklamaktan da çekinmiyor ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyorlar.

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Ronaldo ve Georgina'nın son paylaşımları ise magazin dünyasının oldukça ilgisini çekti.

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Romantik bir akşam yemeği yiyen Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in sosyal medyada birlikte dans ettikleri videoyu paylaşmaları gündem oldu.

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Videoda Cristiano Ronaldo'nun kırmızı bir elbise giyen Georgina Rodriguez ile dans ettiği ve dansın ardından sevgilisini öptüğü görülüyor.

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Bu paylaşımın ertesi günü yaptığı bir paylşaşımda Georgina Rodriguez'in parmağında büyük bir elmas yüzük olması dikkat çekti.

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İtalya, İngiliz ve Portekiz basınında Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in nişanlanmış olabileceği belirtildi.

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Ronaldo ve Rodriguez cephesinden ise bu haberlerle ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.

10Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin tatil paylaşımları
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin tatil paylaşımları

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