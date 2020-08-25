Paylaşımı olay oldu! Ronaldo ve Georgina Rodriguez nişanlandı mı?

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sahada sergilediği futbolun dışında özel hayatıyla da tüm dünyada yakından takip ediliyor.Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile bir ilişki içerisinde.Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'den 3 çocuğu var. Ünlü çift, ilişkilerini saklamaktan da çekinmiyor ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyorlar.Ronaldo ve Georgina'nın son paylaşımları ise magazin dünyasının oldukça ilgisini çekti.Romantik bir akşam yemeği yiyen Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in sosyal medyada birlikte dans ettikleri videoyu paylaşmaları gündem oldu.Videoda Cristiano Ronaldo'nun kırmızı bir elbise giyen Georgina Rodriguez ile dans ettiği ve dansın ardından sevgilisini öptüğü görülüyor.Bu paylaşımın ertesi günü yaptığı bir paylşaşımda Georgina Rodriguez'in parmağında büyük bir elmas yüzük olması dikkat çekti.İtalya, İngiliz ve Portekiz basınında Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in nişanlanmış olabileceği belirtildi.Ronaldo ve Rodriguez cephesinden ise bu haberlerle ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.