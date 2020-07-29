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GeriFutbol Paulo Maldini koronavirüsü yendi, fit görüntüsüyle dikkat çekti!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 10:43,

Paulo Maldini koronavirüsü yendi, fit görüntüsüyle dikkat çekti!

Efsanevi İtalyan futbol adamı Paolo Maldini, 52 yaşında olmasına rağmen fitliğinden hiçbir şey kaybetmedi... Fotoğraflar: Backgrid

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İtalya futbolunun efsane futbolcuları arasında yer alan Paolo Maldini, tatilini Portofino'da geçiriyor.

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Maldini, eşi Adriana Fossa ile deniz ve güneşin tadını çıkartıyor.

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Milan forması ile efsaneleşen Maldini, 52 yaşında olmasına rağmen fit vücudu ile bir kez daha dikkat çekti.

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Paulo Maldini, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve uzun bir süre evden çıkamamıştı.

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Koronavirüs sürecini anlatan Maldini, ''Bir sporcu kendini, bedenini tanır. Ben de eski bir sporcu olarak tanıyorum. İlk anda bunun normal grip olmadığını, farklı bir şey olduğunu hemen anladım.'' sözlerini kullanmıştı.

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İtalyan futbol adamı ayrıca ''Bu yeni bir virüs ve vücudunuz tanımadığı bu düşmana karşı bir savaş veriyor. Ağrılar özellikle çok güçlüydü.'' demişti.

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Kendisindeki belirtilerin güçlü eklem ve kas ağrıları ile 38,5 derecenin üstüne çıkmayan ateş olduğunu dile getiren Maldini, tedavi döneminde ateş düşürücü etkiye sahip Tachipirina (parasetamol) aldığını, herhangi bir antiviral ilaç kullanmadığını ve nefes darlığı çekmediğini söylüyordu.

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Hastalığı sırasında spor yapamayan Paulo Maldini, ''Antrenman yapmak için salona gittim ama 10 dakikadan fazla dayanamadım'' diyerek durumunu özetlemişti.

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Paolo Maldini'nin Milan'ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

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Koronavirüsü tamamen atlatan Maldini'nin kısa süre içinde tekrar fit bir görüntüye ulaşması dikkatlerden kaçmadı.

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Geçtiğimiz günlerde de Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'nun tatil fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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Maldini'den 9 yaş küçük olan Ronaldo'nun fazla kiloları dikkat çekmişti.

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Milan efsanesi olan Paulo Maldini, kariyerinin tamamını bu kulüpte geçirmişti.

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Aynı zamanda babası Cesare Maldini de Milan'da oynuyordu. Paulo Maldini'nin oğlu Daniel de babasının izinden giderek Milan'da futbol oynuyor.

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