Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini kötü haberi paylaştı!

Takipçilerine de seslenen Sabatini; "Eğer semptomları hissediyorsanız evinizden çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Kimseyi korkutmak istemem ama virüs dünyayı dolaşıyor ve binlerce ölüme sebep oluyor. Bana hangi ilacı kullandığımı soruyorsunuz. Bunu söyleyemem çünkü herkeste işe yarayan bir ilaç söz konusu değil." diye konuştu.