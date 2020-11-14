Eşini onunla aldatmıştı!

Avrupa futbolunun efsane isimlerinden olan Fransız sol bek Patrice Evra, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Fransız oyuncu geçtiğimiz ay eşi Sandra Evra'dan boşanmadan önce model sevgilisi Margaux Alexandra ile kameralara yakalanıp tepki çekmişti.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 39 yaşındaki efsane, kendisinden 14 yaş küçük olan sevgilisi Alexandra ile nişanlandığını duyurdu.Yazdığı duygusal mesajı, sevgilisinin elini tutuğu bir fotoğrafla paylaşan Evra şu ifadeleri kullandı: Bir seneden fazladır beraberiz. Sen benim kalbimi çaldın. Seninle ikinci görüşmemizde, sana hayatımın geri kalanında eşim olacağını söylemiştim.Artık sensiz yaşayamam. Seni yanımdayken bile özlüyorum. Tanıştıktan kısa bir süre sona sana evlenme teklif ettiğimde benim çılgın olduğumu düşündün. Keşke tüm erkekler, kadınlarını benim seni sevdiğim gibi sevse. Tarif etmekte zorlanıyorum. Sen benim dünyamsın, huzurumsun, ruhumsun. Senin yanındayken ve elini tutarken kendimi çok daha güvende hissediyorum. Hayatımın geri kalan kısmı için seni seçiyorum ifadelerini kullandı.Evra'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, eski takım arkadaşları Karim Benzema ve Rio Ferdinand efsane ismi tebrik eden ilk kişiler oldular.