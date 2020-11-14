MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEşini onunla aldatmıştı!
GeriFutbol Eşini onunla aldatmıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 11:14 | 

Eşini onunla aldatmıştı!

Yıldız futbolcu bu kez kendisi paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Avrupa futbolunun efsane isimlerinden olan Fransız sol bek Patrice Evra, özel hayatıyla bir kez daha gündemde.

2
Abone Olgoogle-news

Fransız oyuncu geçtiğimiz ay eşi Sandra Evra'dan boşanmadan önce model sevgilisi Margaux Alexandra ile kameralara yakalanıp tepki çekmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 39 yaşındaki efsane, kendisinden 14 yaş küçük olan sevgilisi Alexandra ile nişanlandığını duyurdu.

4SEN BENİM DÜNYAMSIN, HUZURUMSUN
Abone Olgoogle-news

"SEN BENİM DÜNYAMSIN, HUZURUMSUN"

Yazdığı duygusal mesajı, sevgilisinin elini tutuğu bir fotoğrafla paylaşan Evra şu ifadeleri kullandı:

5
Abone Olgoogle-news

"Bir seneden fazladır beraberiz. Sen benim kalbimi çaldın. Seninle ikinci görüşmemizde, sana hayatımın geri kalanında eşim olacağını söylemiştim.

6
Abone Olgoogle-news

Artık sensiz yaşayamam. Seni yanımdayken bile özlüyorum. Tanıştıktan kısa bir süre sona sana evlenme teklif ettiğimde benim çılgın olduğumu düşündün.

7
Abone Olgoogle-news

Keşke tüm erkekler, kadınlarını benim seni sevdiğim gibi sevse. Tarif etmekte zorlanıyorum. Sen benim dünyamsın, huzurumsun, ruhumsun.

8
Abone Olgoogle-news

Senin yanındayken ve elini tutarken kendimi çok daha güvende hissediyorum.

9
Abone Ol google-news

Hayatımın geri kalan kısmı için seni seçiyorum" ifadelerini kullandı.

10
Abone Olgoogle-news

Evra'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, eski takım arkadaşları Karim Benzema ve Rio Ferdinand efsane ismi tebrik eden ilk kişiler oldular.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi