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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 11:36,

Pascal Nouma, Türk polisini örnek gösterdi!

Amerika'da polis şiddetinin tavan yaptığı günlerde Pascal Nouma'dan anlamlı paylaşım...

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir polisin boğazına basarak nefessiz bırakması neticesinde hayatını kaybeden George Floyd'un ölümü ülkeyi karıştırdı.

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Amerika'da yüzlerce kişi, ırkçılığı protesto etmek için sokaklara döküldü. Ülkenin dört bir yanı adeta savaş alanına döndü.

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Polisin siyahilere uyguladığı çifte standardın ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilerde emniyet güçlerinin zaman zaman yine orantısız güç kullanması gerilimi tırmandırıyor.

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Indianapolis'te yaşanan olaylar sırasında vücuduna birden fazla polis kurşunu isabet eden eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, hayatını kaybetmişti.

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Chris Beaty, 30 Mayıs Cumartei günü şiddetlenen olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Spor dünyasının da tek yürek olduğu gündeme dair çarpıcı bir açıklamada eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'dan geldi.

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Amerika'daki polis şiddetini sosyal medya üzerinden yaptığı anlamlı paylaşımla protesto eden Pascal Nouma, Türk polisini örnek gösterdi.

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Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı ve "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" notunu düştü.

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Türk Polis Teşkilatı'na desteğini gösteren Pascal Nouma'nın söz konusu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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