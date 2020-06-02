Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir polisin boğazına basarak nefessiz bırakması neticesinde hayatını kaybeden George Floyd'un ölümü ülkeyi karıştırdı.Amerika'da yüzlerce kişi, ırkçılığı protesto etmek için sokaklara döküldü. Ülkenin dört bir yanı adeta savaş alanına döndü.Polisin siyahilere uyguladığı çifte standardın ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilerde emniyet güçlerinin zaman zaman yine orantısız güç kullanması gerilimi tırmandırıyor.Indianapolis'te yaşanan olaylar sırasında vücuduna birden fazla polis kurşunu isabet eden eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, hayatını kaybetmişti.Chris Beaty, 30 Mayıs Cumartei günü şiddetlenen olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.Spor dünyasının da tek yürek olduğu gündeme dair çarpıcı bir açıklamada eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'dan geldi.Amerika'daki polis şiddetini sosyal medya üzerinden yaptığı anlamlı paylaşımla protesto eden Pascal Nouma, Türk polisini örnek gösterdi.Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı ve Türk Polisini seviyorum. Benim polisim notunu düştü.Türk Polis Teşkilatı'na desteğini gösteren Pascal Nouma'nın söz konusu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.