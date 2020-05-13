Paris'teki çıkışı Hasan Şaş için sonun başlangıcı oldu! Son dakika Galatasaray haberleri

Peki neydi bunlar... 11 Aralık 2019’da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde birçok oyuncunun unutmadığı bir olay yaşandı. Otobüsteki bu olayı açık açık yazamayacağım... Ama bu yaşananlar özellikle yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.