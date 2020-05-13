MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriParis'teki çıkışı Hasan Şaş için sonun başlangıcı oldu! Son dakika Galatasaray haberleri
GeriFutbol Paris'teki çıkışı Hasan Şaş için sonun başlangıcı oldu! Son dakika Galatasaray haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 07:00,

Paris'teki çıkışı Hasan Şaş için sonun başlangıcı oldu! Son dakika Galatasaray haberleri

Saha içerisinde, kenarında ve tribünde birçok olaya karışan Hasan Şaş'ın Galatasaray macerasının bitmesine yol açan nedenleri Hürriyet açıklıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena ÖZEL / Ali Naci KÜÇÜK | Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray’dan ayrıldı... Dün tecrübeli antrenörü istifaya götüren olayları, sebepleri sıraladık. Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca’nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti.

2
Abone Olgoogle-news

Ancak ayrılık yoluna girilmesi son 2 ay ile sınırlı değildi. Gelecek planlarında neden yoktu Hasan Şaş... Sadece aldığı cezalar, saha kenarındaki agresif tavrı ve yapısı nedeniyle mi? Hayır... Fatih Terim aslında Hasan Şaş’ı kendisine iletilen birçok rahatsızlığa rağmen sezon ortasında bırakmadı.

3Takım otobüsünde sert çıkış
Abone Olgoogle-news

Takım otobüsünde sert çıkış

Tecrübeli çalıştırıcı bu sorunları çözmeye çalışıp ısrarla yola çıktığı yardımcısını sezon ortasında bırakmanın doğru olmadığını en yakınındaki isimlere, başkana ve yönetime söyledi…

4
Abone Olgoogle-news

Peki neydi bunlar... 11 Aralık 2019’da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde birçok oyuncunun unutmadığı bir olay yaşandı. Otobüsteki bu olayı açık açık yazamayacağım... Ama bu yaşananlar özellikle yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.

5Tüm takıma sert tepki gösterdi
Abone Olgoogle-news

Tüm takıma sert tepki gösterdi

Paris’te maç öncesi takım otobüsünde futbolcuların bulunduğu bölümde yaşanan bir konu üzerine Hasan Şaş, ayağa kalkar ve sarı kırmızılı oyunculara sert bir çıkışa imza atar. Bu olay birçok futbolcuyu rahatsız etmiştir. Ve takımdaki en tecrübeli yabancı isim olan Muslera’ya rahatsızlıklarını açık şekilde iletirler.

6
Abone Olgoogle-news

Ve takımın ikinci kaptan Muslera, Fransa dönüşünde hem yöneticilere hem de teknik heyete birçok oyuncunun Hasan Hoca’nın yaklaşımına, imza attığı bu olaydan ötürü tepki gösterdiklerini ancak arkadaşlarını frenlediğini uygun dille anlatır.

7Çözüm odaklı Terim ayrılığa ‘Hayır’ dedi
Abone Olgoogle-news

Çözüm odaklı Terim ayrılığa ‘Hayır’ dedi

Ve devre arası yönetim tüm bu yaşananlarla birlikte açık şekilde Fatih Hoca’ya Hasan Şaş hakkındaki rahatsızlığı dile getirir. Yönetim agresif tavrı, ilk yarıda yaşananlar ve aldığı cezalar ve oyuncuların negatif düşüncesi nedeniyle Hasan Şaş ile alakalı olumsuz bir tavra sahipti.

8
Abone Olgoogle-news

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Fatih Terim, yardımcısına ve eski futbolcusuna sahip çıkar. Terim, sezon devam ederken ekibinde değişikliğe gitmesinin yakışık almayacağını ifade eder. Fatih Terim’in planlarında 2019-20’yi mevcut teknik ekiple tamamlayıp daha sonra değişime gitmek vardı.

9Değişim sinyalini 3 ay önce verdi
Abone Olgoogle-news

Değişim sinyalini 3 ay önce verdi

Terim, 3 ay önce tüm teknik heyet ve idari personele yaptığı konuşmada “Önümüzdeki sezon bazı ayrılıklar yaşayabiliriz. İş başka, arkadaşlık başka. Darılmaya, gücenmeye gerek yok” derken değişimin sinyalini verdi. Hasan Şaş ise sezon sonunda ayrılmayı değil, istifa etmeyi tercih etti.

10Futbolcular veda mesajı paylaşmadı
Abone Olgoogle-news

Futbolcular veda mesajı paylaşmadı

Hasan Şaş, Fatih Hoca ve Levent Şahin ile vedalaşmadan, kararını onlarla paylaşamadan Florya’dan ayrıldı. Şaş ile yıllardır çalışan, şampiyonluklar kazanan futbolcular da dahil takımından hiçbir oyuncu bir veda ya da teşekkür paylaşımı yapmadı. Yalnızca idari menajer Mert Çetin veda paylaşımında bulundu.

11
Abone Olgoogle-news

Galatasaray sezona iyi bir giriş yapamadı. Önemli takviyelere imza atan sarı kırmızılılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde istediğini alamıyordu. Ve en flaş transfer Radamel Falcao ise sakatlığı nedeniyle bu süreçte forma giyemiyordu. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında soyunma odasında mağlubiyetin verdiği üzüntü vardı.

12Hani alınan Falcao nerede
Abone Olgoogle-news

'Hani alınan Falcao nerede?'

Ve burada Hasan Şaş, yönetimin de kulağına giden ve tepki alan bir çıkışa imza attı, “Hani alınan Falcao nerede? Yok. Dünya para verildi” diyerek Kolombiyalı yıldızı ve transferini eleştiriyordu.

13
Abone Olgoogle-news

Özellikle yabancı futbolcular ile Hasan Şaş arasındaki iletişim iyi değildi. Sebebi ise oyuncular sergiledikleri performansı Hasan Şaş’ın tesislerde sık sık maliyetlerini de öne sürerek eleştirdiği düşüncesindeydi. Bu nedenle yabancı oyuncuların Hasan Şaş’a yaklaşımı mesafeli ve soğuktu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi