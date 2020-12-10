Paris Saint Germain - BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda soyunma odasÄ± detayÄ±! IrkçÄ± 4. hakeme...
4. hakemin Weboâ€™ya Ã§irkin sÃ¶ylemi ile baÅŸlayÄ±p erteleme kararÄ±na kadar Parisâ€™te yaÅŸananlarÄ± HÃ¼rriyet kaleme aldÄ±. Ä°ÅŸte 1.5 saatin hikayesi...
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MEHMET ARSLAN
Sportif olarak BaÅŸakÅŸehirâ€™in PSG Ã¶nÃ¼nde kazanmasÄ± ya da kaybetmesinin Ã¶nemi yoktu. Ancak temsilcimiz Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadelesi, baÅŸkan GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸâ€™Ä±n kararlÄ± duruÅŸuyla UEFAâ€™yÄ± dize getirdi, tÃ¼m dÃ¼nyaya insanlÄ±k dersi verdi.
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NEGRO DEDÄ°, NEGRO DEDÄ°
Negro dedi.. Negro dedi... Okan hocaâ€™nÄ±n bu tepkisi bir anda yÃ¼kselmiÅŸ, Webo sinirden deliye dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Okan hocaâ€™nÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle bÃ¼yÃ¼yen isyan BaÅŸakÅŸehir CEOâ€™su Mustafa erÃ¶ÄŸÃ¼t ve Mesut altan baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m futbolculara, oradan dan Paris Saint Germain oyuncularÄ±na sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸtÄ±. Neymar ve Mbappe bu tepkide baÅŸÄ± Ã§ekiyordu.
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Sizinle beraberiz. Bu adam (4. hakem) Ã§Ä±kmÄ±yorsa biz de oynamÄ±yoruz. PSG Teknik DirektÃ¶rÃ¼ ise ortalÄ±ÄŸÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ±ndaydÄ±. Neymar ve Mbappeâ€™nin yanÄ±na geldi. Haydi Ã§ocuklar... Yerimizi alalÄ±m.. Ama aldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±t Ã§ok sertti: Sen git yerine otur...
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O HAKEM OLDUÄžU SÃœRECE SAHAYA Ã‡IKMIYORUZ
UEFA delegesi maÃ§a 10 dakika ara verilmesini istedi. TakÄ±mlar soyunma odasÄ±na girdiÄŸinde bilek gÃ¼reÅŸi baÅŸladÄ±. 12 dakika sonra maÃ§a Ã§Ä±kacaksanÄ±z. UEFAâ€™dan gelen talimat buydu. BaÅŸakÅŸehir soyunma odasÄ±ndan gelen yanÄ±t ise netti. O hakem olduÄŸu sÃ¼rece maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±yoruz. Bu tavÄ±r Ã¼zerine geri adÄ±m attÄ± UEFA. Ve bu kez yeni Ã¶nerisini masaya koydu: 4. hakemi aldÄ±k. Onun yerine VAR hakemini sahaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. 23.30â€™da sahaya Ã§Ä±kÄ±n. 15 dakika Ä±sÄ±nÄ±n. 23.45â€™te maÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek.
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O SÃ–Z BÄ°ZDE KÃ–TÃœ NÄ°YETLE SÃ–YLENMEZ
O sÄ±rada soyunma odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± bir daha Ã§aldÄ±. Gelen karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n orta hakem Ovidiu Hateganâ€™dÄ±.Â
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Sizden Ã¶zÃ¼r diliyoruz. Ama bu sÃ¶zcÃ¼k bizim Ã¼lkemizde kÃ¶tÃ¼ bir niyetle sÃ¶ylenmez. Asla Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle dile getirilmedi. Haydi gelin maÃ§a Ã§Ä±kÄ±n. AldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±t netti: HayÄ±r maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±yoruz. Ä°Ã§eride bir sinir savaÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yordu.
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Ã‡IKMAYACAKSINIZ BÄ°Z DE Ã‡IKMAYIZ
UEFA maÃ§Ä±n baÅŸlama saatini 23.45 olarak belirlemiÅŸ adeta Ã¼ltimatom vermiÅŸti BaÅŸakÅŸehirâ€™e. KapÄ± bir kez daha Ã§alÄ±ndÄ±. Bu kez Neymar, Mbappe ve PSG kaptanÄ± Marquinhos gelmiÅŸti. Hakem gitti. hadi oynayalÄ±m. HayÄ±r.Â
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Biz sizin kararÄ±nÄ±zaÂ saygÄ±lÄ±yÄ±z. Ã‡Ä±kmayacaksÄ±nÄ±z, biz de Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z. Paris Saint Germain kelimenin tam anlamÄ±yla Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda BaÅŸakÅŸehirâ€™in yanÄ±nda dimdik ayakta duruyordu. Ama bu arada bir UEFA Genel Genel Sekreteri arÄ±yor, o telefonu kapatÄ±yor, baÅŸka bir UEFA yetkilisi telefonu Ã§aldÄ±rÄ±yordu. MaÃ§a Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmama konusunda tartÄ±ÅŸma devam ediyordu.
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YA HEPÄ°MÄ°Z YA DA HÄ°Ã‡BÄ°RÄ°MÄ°Z
Ba Ã¶fkeden deliye dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Okan Burukâ€™tan rica etti. Sahaya Ã§Ä±karsak beni oyuna alma. BaÅŸka biri yeni bir Ã¶neri getirdi: Saha Ã§Ä±karsak. hiÃ§ hareketsiz duralÄ±m. Bu eylem bizi tatmin edecek mi? Mehmet Topal sÃ¶z aldÄ±: YarÄ±mÄ±z Ã§Ä±kalÄ±m, diÄŸer yarÄ±mÄ±z Ã§Ä±kmayalÄ±m olmaz. Biz bir takÄ±mÄ±z. Ya hepimiz Ã§Ä±karÄ±z. Ya da Ã§Ä±kmayÄ±z.
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GÃœMÃœÅžDAÄž GERi ADIM ATMADI
Ä°stanbulâ€™da bulunan BaÅŸkan GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, Facetime ile soyunma odasÄ±na baÄŸlandÄ±.Â Ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz arkadaÅŸlar? BaÅŸkanÄ±m sahaya Ã§Ä±kmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. O zaman Ã§Ä±kmayÄ±n. Sonuna kadar yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ risk almÄ±ÅŸtÄ±. Ya UEFA kabul etmezse.
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Etmezse etmesin. HiÃ§bir futbolcumuzun gÃ¶zyaÅŸÄ±ndan deÄŸerli deÄŸil. GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸâ€™Ä±n bu kararlÄ± tutumu sonrasÄ± UEFA Temsilcisiâ€™ne bu durum resmen bildirildi. BaÅŸakÅŸehir bu hakemler olduÄŸu sÃ¼rece maÃ§a Ã§Ä±kmayacaktÄ±r. AyrÄ±ca Weboâ€™nun cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da istiyoruz.
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UEFA Ã–NCE REST Ã‡EKTi SONRA...
23.45 resti Ã§eken UEFA bir kez daha geri adÄ±m attÄ±. Ve yeni bir Ã¶neri ile geldi.Â YarÄ±n (Ã‡arÅŸamba) saat 18.55â€™te (Yerel saat) oynar mÄ±sÄ±nÄ±z? Hakemler deÄŸiÅŸirse evet.Â TÃ¼m hakemler deÄŸiÅŸecek.
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Yeni bir hakem triosu ile yarÄ±n 18.55... Bu Ã¶neriyi PSG de kabul etti. Ve hemen orada bir protokol imzalandÄ±. Bu Åžampiyonlar Ligi tarihinde bir ilkti. IrkÃ§Ä±lÄ±k en bÃ¼yÃ¼k darbeyi Parisâ€™te BaÅŸakÅŸehirâ€™den yedi.
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ALKIÅžLAR PSGâ€™YE
BaÅŸakÅŸehirâ€™in bu mÃ¼cadelesinde PSGâ€™nin desteÄŸine ayrÄ± bir paragraf ayÄ±rmak gerekir. EÄŸer onlar UEFAâ€™yÄ± dinleseler ve sahaya Ã§Ä±ksalar, belki de BaÅŸakÅŸehir olasÄ± bir hÃ¼kmen yenilgiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirdi.Ama baÅŸta Neymar ve Mbappe olmak Ã¼zere hepsi dimdik durdular, sahaya Ã§Ä±kmadÄ±lar.
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FUTBOLCULAR KUPA KAZANMIÅž GÄ°BÄ°YDÄ°LER
BaÅŸakÅŸehirli oyuncularÄ±n otele geldiklerinde havasÄ± nasÄ±ldÄ±?Zafer kazanmÄ±ÅŸ, kupa kaldÄ±rmÄ±ÅŸ gibi hava hakimdi. RahatlamÄ±ÅŸlardÄ±. Bir insanlÄ±k suÃ§una karÅŸÄ± gelmiÅŸler ve verdikleri savaÅŸÄ± kazanmÄ±ÅŸlardÄ±. Åžampiyonlar Ligi kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rsalar dÃ¼nya onlarÄ± bu kadar konuÅŸmazdÄ±.
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4. HAKEME KIRMIZI KART VERSE TARÄ°HE GEÃ‡ERDÄ°, BÃœYÃœK FIRSAT KAÃ‡IRDI
MaÃ§Ä±n hakemi ortamÄ± yumuÅŸatmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±. BaÅŸakÅŸehir soyunma odasÄ±na kadar geldi. Ama baÅŸaramadÄ±. AslÄ±nda kendisi ve Ã¼lkesi adÄ±na da bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. BaÅŸakÅŸehir KulÃ¼p AsbaÅŸkanÄ± Mesut Altanâ€™Ä± dinleyelim:
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O an, â€˜Negroâ€™ diye baÄŸÄ±ran yardÄ±mcÄ±sÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶sterebilirdi. Weboâ€™nun kartÄ±nÄ± iptal edip bunu yapsaydÄ± en azÄ±ndan olaylarÄ± bu kadar tÄ±rmandÄ±rmazdÄ±.Â