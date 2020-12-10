YA HEPÄ°MÄ°Z YA DA HÄ°Ã‡BÄ°RÄ°MÄ°Z Ba Ã¶fkeden deliye dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Okan Burukâ€™tan rica etti.

Sahaya Ã§Ä±karsak beni oyuna alma. BaÅŸka biri yeni bir Ã¶neri getirdi:

Saha Ã§Ä±karsak. hiÃ§ hareketsiz duralÄ±m.

Bu eylem bizi tatmin edecek mi? Mehmet Topal sÃ¶z aldÄ±:

YarÄ±mÄ±z Ã§Ä±kalÄ±m, diÄŸer yarÄ±mÄ±z Ã§Ä±kmayalÄ±m olmaz. Biz bir takÄ±mÄ±z. Ya hepimiz Ã§Ä±karÄ±z. Ya da Ã§Ä±kmayÄ±z.