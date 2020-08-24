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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 11:03 | 

Paok Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Paok Beşiktaş maçı öncesinde spor severler bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlardı.. Canlı yayın için şifresiz yayın müjdesi geldi.. Peki Paok Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak.

2PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
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PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Paok Beşiktaş Toumba Stadı'nda 25 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek.Mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşma, Kanal D'den yayınlanacak.

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İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Elerse 3. eleme turuna yükselecek

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

4Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak
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Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.

Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin

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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk Avrupa maçına çıkacak

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde yarın PAOK ile yapacağı karşılaşmada Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlı takımla ilk Avrupa kupası mücadelesinde sahada yer alacak.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak.

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.

Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı

Yalçın, altyapısından yetiştiği ve adından söz ettirmeye başladığı Beşiktaş formasıyla 42 Avrupa kupası maçında oynadı.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 4 kez gol sevinci yaşadı.

Unutulmaz Chelsea maçı

Yalçın, özellikle 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea takımıyla deplasmanda yaptığı maçtaki performansıyla Avrupa kupalarındaki en önemli performansına imza attı.

Siyah-beyazlı takım, İlhan Mansız'ın kırmızı kart görmesiyle uzun bir süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı Sergen Yalçın'ın 2 golüyle 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın başında 16. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16. maçını PAOK ile yapacak.

Geçen sezon başında Abdullah Avcı ile yola çıkan 18. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Sergen Yalçın ile anlaştı.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, Beşiktaş'ı 7.'likten alıp 3. sıraya kadar yükseltmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezası alması nedeniyle Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme mücadelesine çıkma hakkı elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde çıktığı 15 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 30 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Yeni Malatyaspor'un başında 4 Avrupa kupası maçı

Sergen Yalçın, geçen sezonun başında çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile 4 Avrupa kupası maçında sahada yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

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