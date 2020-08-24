Paok Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.
Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.
Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.
UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin