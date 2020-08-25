PAOK 3 - 1 Beşiktaş | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar çok basit savunma hataları yaptığı maçta PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaştı. Mücadele Kanal D'den şifresiz olarak ekranlara geldi.Beşiktaş sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle ve kontrollü bir futbolla çıktı. 5. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutu farklı şekilde auta gitti.Ev sahibi PAOK ise 7. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Giannoulis'in asistinde 18 yaşındaki Tzolis'in düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.Mücadelenin 24. dakikasında Akpom, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı.Genç oyuncu son anda yaptığı müdahaleyle auta çıkmadan topu içeriye çevirdi.İlk golün sahibi Tzolis bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 2-0'a getirdi.30'da yine PAOK hızlı gelişen bir atak gerçekleştirdi.Sol kanattan yine etkili gelen Yunan ekibi içeriye çevrilen topta Dimitrios Pelkas'ın boş kaleye gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.37. dakikada Beşiktaş, Larin ile golü buldu.Lens'in sağ kanattan yaptığı nefis ortaya Larin uzanarak ayak koydu ve golü attı. Beşiktaş bu golle farkı ikiye indirdi: 3-1.PAOK, 39. dakikada Welinton'un Akpom'u düşürmesiyle penaltı kazandı.Penaltıyı kazandıran Akpom, topun başına geçti.Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtarmayı başardı. 42. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.Orta sahanın gerisinden savunmanın arkasına atılan topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Boyd'un altı pasın çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi PAOK'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı.47. dakikada Oğuzhan'ın harika pasında Lens, PAOK savunmasının arkasına sarktı.Hollandalı futbolcunun vuruşunda kaleci Zivkovic gole izin vermedi.Mücadelenin 87. dakikasında Beşiktaş ceza sahasındaki pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem Daniele Doveri oyunu devam ettirdi.İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.