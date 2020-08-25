PAOK 3 - 1 Beşiktaş | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar çok basit savunma hataları yaptığı maçta PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.