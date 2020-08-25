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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 23:05 | 

PAOK 3 - 1 Beşiktaş | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Siyah-Beyazlılar yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar çok basit savunma hataları yaptığı maçta PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaştı.

Mücadele Kanal D'den şifresiz olarak ekranlara geldi.

3İLK GOL ERKEN GELDİ
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İLK GOL ERKEN GELDİ

Beşiktaş sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle ve kontrollü bir futbolla çıktı. 5. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutu farklı şekilde auta gitti.

Ev sahibi PAOK ise 7. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Giannoulis'in asistinde 18 yaşındaki Tzolis'in düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.

4İKİNCİ GOL DE TZOLISTEN
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İKİNCİ GOL DE TZOLIS'TEN

Mücadelenin 24. dakikasında Akpom, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı.

Genç oyuncu son anda yaptığı müdahaleyle auta çıkmadan topu içeriye çevirdi.

İlk golün sahibi Tzolis bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 2-0'a getirdi.

530 DAKİKADA 3 GOL
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30 DAKİKADA 3 GOL

30'da yine PAOK hızlı gelişen bir atak gerçekleştirdi.

Sol kanattan yine etkili gelen Yunan ekibi içeriye çevrilen topta Dimitrios Pelkas'ın boş kaleye gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.

6LARIN, BEŞİKTAŞI UMUTLANDIRDI
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LARIN, BEŞİKTAŞ'I UMUTLANDIRDI

37. dakikada Beşiktaş, Larin ile golü buldu.

Lens'in sağ kanattan yaptığı nefis ortaya Larin uzanarak ayak koydu ve golü attı.

Beşiktaş bu golle farkı ikiye indirdi: 3-1.

7ERSİN PENALTIYI KURTARDI
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ERSİN PENALTIYI KURTARDI

PAOK, 39. dakikada Welinton'un Akpom'u düşürmesiyle penaltı kazandı.

Penaltıyı kazandıran Akpom, topun başına geçti.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtarmayı başardı.

8BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
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BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

42. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.

Orta sahanın gerisinden savunmanın arkasına atılan topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Boyd'un altı pasın çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi PAOK'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

9LENS VURDU, ZIVKOVIC ÇIKARDI
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LENS VURDU, ZIVKOVIC ÇIKARDI

Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı.

47. dakikada Oğuzhan'ın harika pasında Lens, PAOK savunmasının arkasına sarktı.

Hollandalı futbolcunun vuruşunda kaleci Zivkovic gole izin vermedi.

10HAKEM PENALTIYI YEDİ
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HAKEM PENALTIYI YEDİ

Mücadelenin 87. dakikasında Beşiktaş ceza sahasındaki pozisyonda penaltı bekledi.

Ancak hakem Daniele Doveri oyunu devam ettirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

11BEŞİKTAŞ, AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURUNDAN DEVAM EDECEK
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BEŞİKTAŞ, AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURUNDAN DEVAM EDECEK

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

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