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HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPanathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un evine yapılan saldırıda gerçek ortaya çıktı!
GeriBasketbol Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un evine yapılan saldırıda gerçek ortaya çıktı!
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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 10:27,

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un evine yapılan saldırıda gerçek ortaya çıktı!

İlk saldırıyı kendisi yapmış! Olay görüntüler...

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Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, evinin taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

2INSTAGRAMDAN CANLI YAYINLADI
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INSTAGRAM'DAN CANLI YAYINLADI

Giannakopoulos, Instagram hesabından Yunanistan'ın başkenti Atina'daki evine saldırıda bulunan taraftarların görüntülerini paylaştı

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Kulüp başkanı, paylaşımında taraftarların bıçak taşıdığını ve saldırının organize şekilde gerçekleştiğini savundu.

4100E YAKIN TARAFTAR
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100'E YAKIN TARAFTAR

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, 100'e yakın Panathinaikos taraftarının kulübü satışa çıkaran Giannakopoulos'a tepki göstermek için eve saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

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Evi taşladığı ve duvarlara protesto amaçlı sloganlar yazdığı belirtilen taraftarların polisler gelmeden önce bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

6KARŞILIKLI HAKARETLER EDİLDİ VE TAŞLAR ATILDI
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KARŞILIKLI HAKARETLER EDİLDİ VE TAŞLAR ATILDI

Giannakopoulos'un canlı yayınında korumalarının taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı, iki tarafın birbirine hakaretler edip taş attığı görülüyor.

7GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, taraftarların evine saldırdığı görüntüleri canlı yayınla paylaşmnasının ardından olayların gerçek sebebi ortaya çıktı.

8ÖNCE O SALDIRMIŞ
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ÖNCE O SALDIRMIŞ

Sosyal medyada yayılan bir güvenlik kamerası görüntüsünde aynı günün gündüz saatlerinde yanında korumalarıyla birlikte Panathinaikos'un ünlü Gate13 taraftar grubunun liderinin mekanına giden Giannakopoulos'un mekanı dağıttığı görülüyor.

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Gate13 taraftar grubu da bu saldırıya karşılık, takımın satılmasından ötürü de tepkili oldukları Giannakopoulos'un evine saldırdı.

10Canlı yayını kahkahalar içinde başlattı
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Canlı yayını kahkahalar içinde başlattı

11KULÜBÜ SATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
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KULÜBÜ SATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dimitris Giannakopoulos, düzenlediği basın toplantısıyla 25 milyon avro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurmuştu.

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THY Avrupa Ligi'ne yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini belirtmişti.

13TÜRK TARAFTARLARA HAKARET EDİP CEZA ALMIŞTI
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TÜRK TARAFTARLARA HAKARET EDİP CEZA ALMIŞTI

Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018'de Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl boyunca men edilmişti. Yunan kulüp başkanının cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.

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