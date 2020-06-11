Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un evine yapılan saldırıda gerçek ortaya çıktı!
İlk saldırıyı kendisi yapmış! Olay görüntüler...
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Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, evinin taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
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INSTAGRAM'DAN CANLI YAYINLADI
Giannakopoulos, Instagram hesabından Yunanistan'ın başkenti Atina'daki evine saldırıda bulunan taraftarların görüntülerini paylaştı
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Kulüp başkanı, paylaşımında taraftarların bıçak taşıdığını ve saldırının organize şekilde gerçekleştiğini savundu.
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100'E YAKIN TARAFTAR
Yunanistan basınında yer alan haberlerde, 100'e yakın Panathinaikos taraftarının kulübü satışa çıkaran Giannakopoulos'a tepki göstermek için eve saldırıda bulunduğu öne sürüldü.
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Evi taşladığı ve duvarlara protesto amaçlı sloganlar yazdığı belirtilen taraftarların polisler gelmeden önce bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
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KARŞILIKLI HAKARETLER EDİLDİ VE TAŞLAR ATILDI
Giannakopoulos'un canlı yayınında korumalarının taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı, iki tarafın birbirine hakaretler edip taş attığı görülüyor.
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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, taraftarların evine saldırdığı görüntüleri canlı yayınla paylaşmnasının ardından olayların gerçek sebebi ortaya çıktı.
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ÖNCE O SALDIRMIŞ
Sosyal medyada yayılan bir güvenlik kamerası görüntüsünde aynı günün gündüz saatlerinde yanında korumalarıyla birlikte Panathinaikos'un ünlü Gate13 taraftar grubunun liderinin mekanına giden Giannakopoulos'un mekanı dağıttığı görülüyor.
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Gate13 taraftar grubu da bu saldırıya karşılık, takımın satılmasından ötürü de tepkili oldukları Giannakopoulos'un evine saldırdı.
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Canlı yayını kahkahalar içinde başlattı
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KULÜBÜ SATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Dimitris Giannakopoulos, düzenlediği basın toplantısıyla 25 milyon avro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurmuştu.
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THY Avrupa Ligi'ne yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini belirtmişti.
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TÜRK TARAFTARLARA HAKARET EDİP CEZA ALMIŞTI
Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018'de Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl boyunca men edilmişti. Yunan kulüp başkanının cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.