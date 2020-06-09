Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan tarihi karar! Komşu şokta...

'HERKES BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR' Tüm sorumluluk EuroLeague CEO'su Bartomeu'nun üstünde. Ulaşılan nokta sıfır. Herkes bunu görüyor. Sadece biz, EuroLeague yönetimini eleştiriyoruz. Hepsi borç içinde yüzüyor. Bazı takımlar da futbol bütçelerinden buraya para aktararak işi götürüyor. 2009'dan bu yana bunları söylüyoruz. Maccabi, Panathinaikos ve Olympiakos, EuroLeague'e asıl parayı getiren kulüpler. Eğer, Jordi tüm parayı nasıl dağıttığını açıklarsa EuroLeague'de devam ederiz.