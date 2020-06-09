MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPanathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan tarihi karar! Komşu şokta...
GeriBasketbol Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan tarihi karar! Komşu şokta...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Basketbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 15:52,

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan tarihi karar! Komşu şokta...

Fenerbahçe taraftarlarına yaptığı tehditler ile Türkiye'de tepkileri üzerine çeken Yunan ekibi Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, kulübü satılığa çıkarttığını açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yaptığı olay hareketlerle gündemden düşmeyen EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, yaptığı son açıklama ile yine çok konuşuldu...

2
Abone Olgoogle-news

Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe ile oynanan bir maçtan sonra sosyal medya aracılığıyla Fenerbahçe taraftarlarını tehdit etmiş ve küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından Giannakopoulos, sert tepkilerle karşılanmıştı.

3OBRADOVIC SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

OBRADOVIC SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Giannakopoulos, ayrıca Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic için de ağır sözler kullanmış ve 'Obradovic benim için ölü bir insan' sözleriyle bir kez daha tepki çekmişti.

4
Abone Olgoogle-news

Yaptığı çıkışlar ile gündemden hiç düşmeyen Yunan başkan, ezeli rakibi Olympiakos’a karşı da uzun yıllar unutulmayacak bir harekete imza atmıştı.

5RAKİBİNİN KOLTUĞUNA İÇ ÇAMAŞIR BIRAKMIŞTI
Abone Olgoogle-news

RAKİBİNİN KOLTUĞUNA İÇ ÇAMAŞIR BIRAKMIŞTI

Skor 40-25 iken hakem kararlarını protesto etmek için karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmayan Olympiacos benchine giden Giannakopoulos, elindeki kırmızı iç çamaşırları bırakmıştı.

6
Abone Olgoogle-news

Olympiakos Genel Menajeri Christos Stavropoulos, olayın ardından 'Midemiz bulanıyor, artık bunları kaldıramıyoruz' derken Giannakopoulos, ''Oyuncularına para ödeyemiyorlar, mağlup oluyorlar ve hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Maçı sahada kazanır veya kaybedersiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değil.'' cevabını vermişti.

7KORKAK TAVUK GÖNDERMESİ
Abone Olgoogle-news

'KORKAK TAVUK' GÖNDERMESİ

Maç saatinde salondaki yerini alan Panathinaikos, rakiplerinin gelmemesinin ardından iki takıma ayrılarak antrenman maçı yapmış ancak Dimitris Giannakopoulos yine rahat durmamıştı.

8
Abone Olgoogle-news

Panathinaikos Başkanı, ezeli rakibi Olympiakos'un boş benchine tavuk bırakarak 'korkak tavuk' göndermesinde bulunmuş ve bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

9
Abone Olgoogle-news

Panathinaikos'un Yunan sahibi yaptığı son açıklama ile yine gündem oldu ve kulübü satışa çıkarttığını açıkladı. Dimitris Giannakopoulos, şu sözleri kullandı;

10TOPLAM 470 MİLYON EURO HARCADIK
Abone Olgoogle-news

'TOPLAM 470 MİLYON EURO HARCADIK'

2012'den bu yana kulüp için 63 milyon euro harcadım. Ailemin bu kulüp için harcadığı paranın tamamını hesapladığımızda ise 470 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçek veriler.

11BİR KAZANCIMIZ YOK
Abone Olgoogle-news

'BİR KAZANCIMIZ YOK!'

Harcadığımız para ortada. Büyüklerden biri olmak istedik. En büyük kazancımız kupalar değil, çocukların yüzündeki gülümsemedir. Sadece bu sezon 11 milyon euro para harcadım. EuroLeague'den böyle bir kazancımız yok.

12HERKES BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR
Abone Olgoogle-news

'HERKES BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR'

Tüm sorumluluk EuroLeague CEO'su Bartomeu'nun üstünde. Ulaşılan nokta sıfır. Herkes bunu görüyor. Sadece biz, EuroLeague yönetimini eleştiriyoruz. Hepsi borç içinde yüzüyor. Bazı takımlar da futbol bütçelerinden buraya para aktararak işi götürüyor. 2009'dan bu yana bunları söylüyoruz. Maccabi, Panathinaikos ve Olympiakos, EuroLeague'e asıl parayı getiren kulüpler. Eğer, Jordi tüm parayı nasıl dağıttığını açıklarsa EuroLeague'de devam ederiz.

13SANKİ MAAŞLARI ONLAR ÖDÜYOR
Abone Olgoogle-news

'SANKİ MAAŞLARI ONLAR ÖDÜYOR!'

Bizim adımıza oyuncularla gidip maaş pazarlığı yapıyorlar. Maaşı sanki onlar ödeyecek. Elimde zerre gelir yokken maaşları nasıl ödeyeceğim. Oyuncular sezonun yüzde 65'ini oynadı ama paralarının yüzde 85'ini alıyor. Ben ise paramın yarısını kaybetmiştim. Kim ödeyecek?

14ÖLÜME MAHKUP EDİP F.BAHÇE İLE EŞLEŞTİRDİLER
Abone Olgoogle-news

'ÖLÜME MAHKUP EDİP F.BAHÇE İLE EŞLEŞTİRDİLER'

EuroLeague, bizi ölüme mahkup edip Fenerbahçe ile eşleştirdi. 2017'de çok ilginç şeyler oldu.

15HER ŞEYİ FENERBAHÇE İÇİN YAPTILAR
Abone Olgoogle-news

'HER ŞEYİ FENERBAHÇE İÇİN YAPTILAR'

Her şeyi bizi Fenerbahçe ile eşleştirmek için yaptılar. Eğer o operasyonlar olmasa, biz çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşecektik.

16BİZE SÜREKLİ ŞANTAJ YAPIYORLAR
Abone Olgoogle-news

'BİZE SÜREKLİ ŞANTAJ YAPIYORLAR'

Hakemleri bizi bitirmek için kullandılar. Hangi birini sayayım? Sayısız katliam işlediler. 2009 finali, 2012 yarı finali, 2013 Barcelona... CSKA serisinde bizi açık açık doğradılar. Real Madrid serisinde bizi darmadağın ettiler. Bizim kadar hakemlerden çeken ikinci bir takım olamaz. Bize sürekli şantaj yapıyorlar.

17
Abone Olgoogle-news

EuroLeague, sonunda kendine bir rakip buldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi geliyor ve bence EuroLeague'i geçecek. 2 yıl önce henüz hazır değillerdi ama şimdi yükselmeye hazırlar. Bunu herkes görüyor. EuroLeague, Bartemeu'nun arka bahçesine dönmüş durumda. Bana bir daha şantaj yapacak olursa Panathinaikos'u Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne götürürüm. Böyle tarihi kararlar, tarihi değiştirir.

18BİZİ KOYUN OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇSİNLER
Abone Olgoogle-news

'BİZİ KOYUN OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇSİNLER'

Milyonlarca taraftarımız var. Bizi sürekli kara koyun olarak görmekten vazgeçsinler. Biz aile olarak bu kulüp için 500 milyon euro'ya yakın para koyduk. Oyuncular getirdik. Tarih yazdık. Dünya çapında gururlanacak işler yaptık.

19ARTIK PARA KOYAMIYORUZ
Abone Olgoogle-news

'ARTIK PARA KOYAMIYORUZ'

Şirketimizin gelir gider dengesine bakacak olursak, artık daha fazla para koyamıyoruz.

2025 MİLYON VERENE SATIYORUM
Abone Olgoogle-news

'25 MİLYON VERENE SATIYORUM'

Panathinaikos'un 5.5 milyon euro paraya ihtiyacı var. 25 milyon euro verecek birine Panathinaikos'u satacağım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi