MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPaige VanZant, karantinada eşiyle çırılçıplak antrenman yaptı
GeriFutbol Paige VanZant, karantinada eşiyle çırılçıplak antrenman yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 12:00, /

Paige VanZant, karantinada eşiyle çırılçıplak antrenman yaptı

UFC'nin yıldız dövüşçüsü Paige VanZant, eşiyle birlikte karantinada çıplak şekilde antrenman yaptı. Paige VanZant'ın o karesi binlerce beğeni aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Tüm dünyaya hızla yayılan ve can almaya devam eden corona virüs salgınından dolayı sanat ve spor camiası evine kapandı.

2

O isimlerden biri de UFC yıldız dövüşçüsü Paige VanZant...

3

Paige VanZant da kendisi gibi dövüşçü olan eşiyle birlikte evinde antrenman yapıyor.

4

26 yaşındaki dövüşçü her sporcu gibi idmanlarını tam gaz devam ettiriyor.

5

Her halini sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcu bu kez işi biraz abarttı.

6

Diğer sporculardan farklı olarak VanZant eşiyle çırılçıplak idman yaparken bir fotoğraf paylaştı.

7

Dövüşçü eşi Austin Vanderford'la birlikte çıplak olarak idman yapan yıldız dövüşçü fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

8

Instagram'da 2.4 milyon takipçisi olan VanZant sosyal medyayı sık kullanan sporculardan biri...

9

Yıldız dövüşçünün paylaşımlarının büyük bölümünü eşiyle birlikte fotoğraf ve videoları kaplıyor.

10

Vanderford'la birlikte çeşitli challengelara da katılan VanZant'ın neredeyse her gün antrenman yapıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi