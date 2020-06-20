MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPahalı hediye aralarını açtı! Sevgilisinin sözleri şok etti...
GeriFutbol Pahalı hediye aralarını açtı! Sevgilisinin sözleri şok etti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 10:39,

Pahalı hediye aralarını açtı! Sevgilisinin sözleri şok etti...

Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner, bir takımı olmamasına rağmen sevgilisine 2.5 Milyon TL değerinde bir araba hediye etti. Ancak karşılaştığı cevap hiç beklediği gibi olmadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Uzun yıllar Arsenal'de forma giyen Danimarkalı forvet Nicklas Bendtner ile sevgilisi Philine Roepstorff'in arası, 2.5 Milyon TL değerindeki araba nedeniyle bozuldu.

2
Abone Olgoogle-news

Son olarak Danimarka'nın Kopehang takımında oynayan Bendtner, kulübünden ayrıldıktan sonra boşta kalmıştı.

32.5 TRİLYONLUK HEDİYE
Abone Olgoogle-news

2.5 TRİLYONLUK HEDİYE

32 yaşındaki futbolcu, buna rağmen kız arkadaşı Philine Roepstorff'a 2.5 Milyon TL değerinde lüks bir araba hediye etti.

4
Abone Olgoogle-news

Ancak Philine Roepstorff'un cevabı hiç de Bendtner'in beklediği gibi olmadı...

5
Abone Olgoogle-news

Danimarka'da bir televizyon kanalına katılan Bendtner ve Roepstorff, hediye nedeniyle yaşanılan krizi anlattı.

6BEYİNSİZCE OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Abone Olgoogle-news

'BEYİNSİZCE OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Golcü futbolcu, ''Philine, aldığım hediyenin beyinsizce olduğunu düşünüyor. Onu anlayabiliyorum, gerçekten çok para verdim. Çok pahalı bir araba.'' sözlerini kullandı.

7PARA BENİM, NE İSTERSEM ALIRIM
Abone Olgoogle-news

'PARA BENİM, NE İSTERSEM ALIRIM'

Bendtner, ''Hayalini kurduğunuz şeylere böyle tepki almak biraz yaralayıcı oluyor. Bu benim kendi param, nasıl istersem öyle harcarım.'' diye konuştu.

8BİR İŞİ BİLE YOK
Abone Olgoogle-news

'BİR İŞİ BİLE YOK!'

Modellik yapan Philine ise ''Şu anda bir işi yok, bunu anlaması gerek! Danimarka'da kimsede olmayan bir araba alıyor. Sürekli diğerlerinde olmayan şeylere sahip olmak istiyor.'' diye sevgilisini suçladı.

9ARTIK BIKTIM, ÇILGINLIK
Abone Olgoogle-news

'ARTIK BIKTIM, ÇILGINLIK!'

Philine Roepstorff, ''Artık bıktım, bir şey söylemeyeceğim. Olaylara hiç gerçekçi yaklaşmıyor. Bu resmen çılgınlık!'' dedi.

10
Abone Olgoogle-news

Kariyerinde Arsenal ve Juventus gibi takımlarda oynayan Danimarkalı futbolcunun hediyesine farklı bir şekilde yaklaşan Roepstorff, ''Sırf canınız istedi diye böyle bir şey yapamazsınız.'' diye sözlerini tamamladı.

11POKERDE DE KAYBETMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

POKERDE DE KAYBETMİŞTİ

Bendtner'in geçtiğimiz aylarda da Londra'da poker masasında 8 milyon euro kaybettiği ortaya çıkmıştı.

12ARALARI BOZULDU
Abone Olgoogle-news

ARALARI BOZULDU

Tecrübeli futbolcunun harcadığı bu paralar nedeniyle ilişkinin bozulduğu belirtildi.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi