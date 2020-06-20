Pahalı hediye aralarını açtı! Sevgilisinin sözleri şok etti...
Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner, bir takımı olmamasına rağmen sevgilisine 2.5 Milyon TL değerinde bir arabahediye etti. Ancak karşılaştığı cevap hiç beklediği gibi olmadı...
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Uzun yıllar Arsenal'de forma giyen Danimarkalı forvet Nicklas Bendtner ile sevgilisi Philine Roepstorff'in arası, 2.5 Milyon TL değerindeki araba nedeniyle bozuldu.
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Son olarak Danimarka'nın Kopehang takımında oynayan Bendtner, kulübünden ayrıldıktan sonra boşta kalmıştı.
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2.5 TRİLYONLUK HEDİYE
32 yaşındaki futbolcu, buna rağmen kız arkadaşı Philine Roepstorff'a 2.5 Milyon TL değerinde lüks bir araba hediye etti.
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Ancak Philine Roepstorff'un cevabı hiç de Bendtner'in beklediği gibi olmadı...
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Danimarka'da bir televizyon kanalına katılan Bendtner ve Roepstorff, hediye nedeniyle yaşanılan krizi anlattı.
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'BEYİNSİZCE OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Golcü futbolcu, ''Philine, aldığım hediyenin beyinsizce olduğunu düşünüyor. Onu anlayabiliyorum, gerçekten çok para verdim. Çok pahalı bir araba.'' sözlerini kullandı.
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'PARA BENİM, NE İSTERSEM ALIRIM'
Bendtner, ''Hayalini kurduğunuz şeylere böyle tepki almak biraz yaralayıcı oluyor. Bu benim kendi param, nasıl istersem öyle harcarım.'' diye konuştu.
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'BİR İŞİ BİLE YOK!'
Modellik yapan Philine ise ''Şu anda bir işi yok, bunu anlaması gerek! Danimarka'da kimsede olmayan bir araba alıyor. Sürekli diğerlerinde olmayan şeylere sahip olmak istiyor.'' diye sevgilisini suçladı.
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'ARTIK BIKTIM, ÇILGINLIK!'
Philine Roepstorff, ''Artık bıktım, bir şey söylemeyeceğim. Olaylara hiç gerçekçi yaklaşmıyor. Bu resmen çılgınlık!'' dedi.
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Kariyerinde Arsenal ve Juventus gibi takımlarda oynayan Danimarkalı futbolcunun hediyesine farklı bir şekilde yaklaşan Roepstorff, ''Sırf canınız istedi diye böyle bir şey yapamazsınız.'' diye sözlerini tamamladı.
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POKERDE DE KAYBETMİŞTİ
Bendtner'in geçtiğimiz aylarda da Londra'da poker masasında 8 milyon euro kaybettiği ortaya çıkmıştı.
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ARALARI BOZULDU
Tecrübeli futbolcunun harcadığı bu paralar nedeniyle ilişkinin bozulduğu belirtildi.