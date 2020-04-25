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Futbol
Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 18:03,

Pablo Daniel Osvaldo'dan olay Galatasaray itirafı

Barbekü sevdası yüzünden 30 yaşında futbolu bırakan Pablo Daniel Osvaldo'dan Cesare Prandelli ve Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. İşte detaylar...

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Kariyeri boyunca birçok büyük kulüpte forma giyen ancak futbolu eğlenceli bulmadığını belirterek kariyerini 2016'da noktalayan Pablo Daniel Osvaldo geçmişe dair açıklamalarda bulundu.

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Katıldığı bir canlı yayında konuşan İtalyan eski golcü, Cesare Prandelli'nin kendisini Galatasaray'a transfer etmek istediğini söyledi.

3DÜNYA KUPASINA GİDEMEYİNCE ÖLMEK İSTEDİM

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEYİNCE ÖLMEK İSTEDİM

Prandelli'nin kendisini Dünya Kupası kadrosuna almamasıyla ilgili konuşan Osvaldo, "2014 Dünya Kupası'na gitmeyi hak etmiştim. Ancak Prandelli beni götürmedi.

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Bana gitmeyeceğimi bile söylemedi. Gazeteler Arjantinli olduğumu yazmaya başladı ve beni bu nedenle kadroya almadı.

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Çok ağladım hatta ölmek istedim. Çünkü Dünya Kupası'na gitmeyi çok istedim" dedi.

6GÜNDE 50 MİLYON DOLAR VERSEN BİLE GALATASARAYA GELMEM

GÜNDE 50 MİLYON DOLAR VERSEN BİLE GALATASARAY'A GELMEM

Osvaldo, Prandelli'nin daha sonra kendisini Galatasaray'a çağırdığını söyleyerek ona şu cevabı verdiğini söyledi:

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"Günlük 50 milyon dolar versen bile gelmem' dedim."

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Osvaldo, kariyerinde Atalanta, Fiorentina, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca Juniors ve Porto gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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Arjantinli yıldız, futbolu bıraktıktan yaklaşık 4 yıl sonra Banfield'a imza attı. Ocak 2020'de Banfield'a katılan Osvaldo takımıyla 2 maça çıktı.

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İtalyan golcü daha önce verdiği bir demeçte, barbekünün futboldan daha eğlenceli olduğunu söylemiş ve sıkıldığı için futbolu bıraktığını ifade etmişti.

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Osvaldo 2016'da futbolu bıraktıktan sonra müzik albümü de çıkardı.

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