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GeriFutbol Ozan Tufan'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Kasları...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 17:01,

Ozan Tufan'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Kasları...

Fenerbahçe'de sezon başı aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan'ın son hali sosyal medyada olay oldu. Ozan Tufan, izinli olmasına rağmen spor salonunda çalışmaya devam etti...

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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın son dakikalarında 2 gol atarak karşılaşmanın yıldızı olan Ozan Tufan, izinli olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Cumartesi günü son dakikalarına 2-1 yenik girdiği Yeni Malatyaspor maçının uzatma dakikalarında Ozan Tufan ile 2 gol bulup sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

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Ozan Tufan, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirirken maçın yıldızı olmuştu.

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Zaman zaman fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir anda gündem oldu.

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Fenerbahçe takım olarak bugün izin yaparken Ozan Tufan, spor salonunda çalışmalarını sürdürdü.

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Bireysel performans antrenörü Umut Özalp yönetiminde çalışmaya devam eden Milli futbolcu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ozan Tufan'ın özellikle bacak kasları dikkat çekti.

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Sosyal medyada da Ozan'ın bacak kasları gündem olurken sarı lacivertli taraftarlar genç futbolcuyu öven sözler kullandı.

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Ozan Tufan, takımın izinli olduğu günlerde bile spor salonunda çalışmalarına devam etmesiyle taraftarlardan büyük alkış aldı.

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25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkarken 5 gol ve 6 asist üretti.

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