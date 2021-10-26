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GeriFutbol Ozan Tufan - Rojin Tufan Haspolat çiftinin bebek mutluluğu! İngiliz basını 1 ay önce duyurmuştu...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 11:57 | 

Ozan Tufan - Rojin Tufan Haspolat çiftinin bebek mutluluğu! İngiliz basını 1 ay önce duyurmuştu...

Fenerbahçe'den kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan Haspolat, yaptıkları paylaşımlarla bebek bekledikleri müjdesini verdi.

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Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat, hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor...

2KURDELEYİ ALİ KOÇ KESTİ

KURDELEYİ ALİ KOÇ KESTİ

Ozan Tufan ile Rojin Tufan Haspolat, 28 Eylül 2020'de nişanlanmıştı. Nişan töreninde kurdeleyi Fenerbahçe başkanı Ali Koç istemiş, törende dönemin Fenerahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu de yer almıştı.

3ÇIRAĞANDA EVLENDİLER

ÇIRAĞAN'DA EVLENDİLER

Rojin-Ozan çifti, 1 Nisan akşamı, Çırağan Sarayı'ndaki düğünle evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini yine Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı.

4ROJİN HASPOLAT, OZAN TUFANI DEĞİŞTİRDİ

ROJİN HASPOLAT, OZAN TUFAN'I DEĞİŞTİRDİ

Nişanlandığı dönemde Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan büyük destek gören, hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan Ozan Tufan'ın performansı da o dönem yükselmeye başladı.

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Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki ilk dönemlerinde hızlı yükselişi ve arkadaş seçimleri adeta başını döndürmüştü. Yıldız futbolcu, sosyal medyada alay konusu olmaya başladı.

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Rojin, Ozan’ın hayatını düzene soktu. Tüm eski arkadaşlarını silip attı. Evini değiştirtti.

7İNGİLİZLER BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

İNGİLİZLER BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

Watford'a transfer olduktan sonra The Athletic'te Ozan Tufan değerlendirmesi yapan yazar Adam Leventhal,Tufan çiftinin yeni yılda bekbek beklediğini ve Rojin Tufan Haspolat'ın da İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra İngiltere'ye gideceğini yazmıştı. Bu inceleme yazısı 23 Eylül'de yayınlandı.

8YAZIDAN 1 AY SONRA DUYURDULAR

YAZIDAN 1 AY SONRA DUYURDULAR

Rojin - Ozan Tufan çifti ise bebek beklediklerini The Athletic'teki yazıdan 1 ay sonra, pazartesi akşamı resmen duyurdu.

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Rojin Tufan, fotoğrafını '6 ay' notuyla paylaşırken, Ozan Tufan ise 'Aşklarım' yazıp bebek emojisi kullandı.

10WATFORDDA 4 MAÇA ÇIKTI

WATFORD'DA 4 MAÇA ÇIKTI

Ozan Tufan, 5 milyon pound satın alma opsiyonuyla transfer olduğu Watford'da 3'ü Premier Lig, 1'i de Lig Kupası olmak üzere 4 maça çıktı.

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