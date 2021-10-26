Ozan Tufan - Rojin Tufan Haspolat çiftinin bebek mutluluğu! İngiliz basını 1 ay önce duyurmuştu...

ROJİN HASPOLAT, OZAN TUFAN'I DEĞİŞTİRDİ Nişanlandığı dönemde Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan büyük destek gören, hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan Ozan Tufan'ın performansı da o dönem yükselmeye başladı.