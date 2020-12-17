Ozan Tufan çok çabuk değişti ve resmi hamle geldi! | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Beraber aynı takımda oynarken de ağabey gibi gördüğü Demirel'e yakın duran ve takımda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan gibi isimler iyi iletişimi olan Ozan Tufan'ın, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum, Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorum. Hem şampiyonluk kazanmak hem de transfer olacaksam da Avrupa'da iyi bir kulübe gidip, Fenerbahçe'ye para kazandırmak istiyorum" dediği öğrenildi.