Ozan Tufan çok çabuk değişti ve resmi hamle geldi! | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan herkesi ters köşe yaptı. Büyük sürprizi duyurdular...
Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, istatistikleriyle de adından söz ettiriyor.
Sarı-lacivertli oyuncu özverisi, mücadelesi ve takımı sahiplenmesiyle herkesin takdirini kazandı. Sarı-lacivertlilerin ligde 12, kupada da oynadığı 1 maçta forma giyen yıldız futbolcu, A Milli Takım'la da Uluslar Ligi'nde 5 maça çıktı. Çubuklu ile oynadığı maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran ve takımının en golcü ismi olan 25 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.
BELÖZOĞLU VE ŞAHİN RAHATLATTI
Özellikle sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesi, idari koordinatör olan Selçuk Şahin'in de takıma katılması Ozan'ı rahatlattı.
GALATASARAY DERBİSİYLE BAŞLADI
Sezonun ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında son 15 dakika oyuna giren ve karşılaşma sonrası galibiyete karşın üzgün bir tavırda olan 24 yaşındaki orta saha, buna karşın pes etmedi. İkinci haftadaki Hatayspor maçında ilk 11'e girip, ilk 45 dakikada hemen çıkarak şaşırtan genç oyuncu esas patlamayı 3. haftadaki Galatasaray derbisinde yaptı.
Bir daha hiç formayı bırakmayarak ilk 11'e adını yazdıran deneyimli orta saha, A Milli Takım'da da Şenol Güneş'in değişmezi oldu. Almanya maçında attığı şık gol de alkış aldı. Sarı-lacivertli takımda da oynadıkça form tutan, mücadelesiyle öne çıkan ve liderlik yaparak kaptanlığını gösteren Ozan Tufan, yardımcı antrenör Volkan Demirel'den de her maçta destek buluyor.
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki ilk dönemlerinde hızlı yükseliş ve arkadaş seçimleri adeta başını döndürdü. Sosyal medyada alay konusu olmaya başladı. Rojin, Ozan’ın hayatını düzene soktu. Tüm eski arkadaşlarını silip attı. Evini değiştirtti.
Beraber aynı takımda oynarken de ağabey gibi gördüğü Demirel'e yakın duran ve takımda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan gibi isimler iyi iletişimi olan Ozan Tufan'ın, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum, Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorum. Hem şampiyonluk kazanmak hem de transfer olacaksam da Avrupa'da iyi bir kulübe gidip, Fenerbahçe'ye para kazandırmak istiyorum" dediği öğrenildi.
ŞİMDİ DEVLER PEŞİNDE!
Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder olan Ada kulübü Leicester City Ozan Tufan'ın transferi için ilk resmi adımı atarken bir sürpriz iddia daha ortaya atıldı.
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