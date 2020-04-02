Overmars isyan etti! ''UEFA'yı Donald Trump'a benzetiyorum''

Corona virüs salgını nedeniyle Hollanda'da vaka sayısı 13.164 olurken 1.173 kişi hayatını kaybetti... Avrupa'nın neredeyse tamamı gibi Hollanda'da da ligler durdu.
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Ancak Hollanda Futbol Federasyonu, yaptığı son açıklama ile ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirmeyi planladıklarını duyurdu.
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Federasyonun aldığı bu karar ise Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ı çok sinirlendirdi. Eski futbolcu, UEFA'yı ve Hollanda Futbol Federasyonu'nu ağır sözlerle eleştirdi.
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Hollanda'nın Telegraaf gazetesine konuşan Overmars, şu sözleri kullandı;
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UEFA, Avrupa ülkelerine ligleri oynatmak için baskı yapıyor. Neden halk sağlığı önemli değil? Neden sadece para önemli? Federasyon, insanları düşünür de bağımsız bir karar alır sanıyordum ama UEFA'dan korktular.
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Bizim televizyon gelirlerimiz o kadar fazla değil ama bu ücretler İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya gibi büyük liglerde çok fazla. Bence büyük ülkeler de liglerin devam edilmesi için UEFA'ya baskı yaptı.
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Bu durum da UEFA'nın işine geldi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni oynatmak ve oynatmamak arasında 100 milyon euro fark var. Parayı seçiyorlar.
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UEFA'yı bir hafta önceki ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiyorum. O da bir hafta önce 'Ekonomi, corona virüsten daha önemli' diyordu. Günaydın Trump! Hollanda'da her gün en az 100 kişi ölüyor, ABD'de 100 bin hastayı geçti!
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Hollanda'da corona virüs nedeniyle alınan tedbirler 6 Nisan'dan 28 Nisan'a uzatılmıştı. Overmars'ın eleştirdiği Trump ise geçtiğimiz günlerde Corona virüs nedeniyle 200 bin vatandaşının hayatını kaybedebileceğini belirtmişti.