Otoparkta corona virüs testi yapıyorlar! 1 milyar euroluk stadyum kapılarını açtı...

Corona virüs test sayısını arttırmak isteyen İngiltere, Tottenham'ın 1 milyar euroluk stadyumunun otoparkında test yapmaya başladı.
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Tüm dünyada corona virüs vakaları 2 milyonu geçerken test sayılarının önemi bir kez daha akıllara geldi.
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, sınırlı test imkanları nedeniyle yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin gerçek vaka sayılarının tespit edilemediğini belirterek, gerçek vakaların resmi açıklamaların üzerinde olduğunu açıklamıştı.
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Dünyada en çok corona virüs testi yapan ülke ABD'de bu sayı 3 milyonu geçti. Almanya'da 1,728,357, Rusya'da 1,517,992, İtalya'da ise 1,117,404 test yapılmış durumda.
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İngiltere'de ise test sayısı 400 bine yaklaşırken bu sayının arttırılması için uğraş veriliyor.
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İngiltere'de sokağa çıkma yasağının süresi uzatılırken insanlara 'acil bir işiniz yoksa dışarı çıkmayın' uyarısı sık sık yapılıyor.
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Tottenham, 1 milyar euro maliyeti bulunan stadyumda doktorları ağırlarken stadın otoparkında corona virüs testleri yapılıyor.
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Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 10'dan 2'ye kadarlık 4 saat bölümünde 10'ar kişilik hemşireler günde 70 kişiye corona virüs testi yapacak.
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Hemşireler ve doktorlar, ayrıca stadyumun cafe ve diğer tüm olanaklarından faydalanabilecek.
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Tottenham Başkanı Daniel Levy, yaptığı açıklamada ''Stadyumumuzu açıp sağlık çalışanları ile birlikte COVID-19'a karşı birlikte savaştığımız için çok gururluyum. Stadyumun tüm olanaklarından faydalanabilirler. Onları hastanelerindeymiş gibi hissetmesini istiyorum.'' sözlerini kullandı.
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Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı yaptığı oda ise hemşirelerin toplantı odası haline dönüştürüldü.
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İngiltere'de 9 gündür corona virüs nedeniyle ölüm sayısı 700'ün altına düşmedi...