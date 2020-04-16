Otoparkta corona virüs testi yapıyorlar! 1 milyar euroluk stadyum kapılarını açtı...

Tottenham Başkanı Daniel Levy, yaptığı açıklamada ''Stadyumumuzu açıp sağlık çalışanları ile birlikte COVID-19'a karşı birlikte savaştığımız için çok gururluyum. Stadyumun tüm olanaklarından faydalanabilirler. Onları hastanelerindeymiş gibi hissetmesini istiyorum.'' sözlerini kullandı.