92. Oscar Ödül Töreni'nde NBA efsanesi Kobe Bryant unutulmadı
92’nci Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar ödülleri'ne Kore yapımı Parazit filmi damga vururken geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant unutulmadı...
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Trajik bir şekilde helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant, Oscar Ödül Töreni'nde de unutulmadı.
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Los Angeles Dolby Theater'da açıklanan 92’nci Akademi Ödülleri, yıldızlar geçidine sahne oldu. Tören öncesi ünlü oyuncuların yürüdüğü ve 'kırmızı halı' olarak bilinen yerde ise Kobe Bryant detayı dikkat çekti.
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ABD'li ünlü yönetmen Spike Lee, Kobe Bryant‘ın 24 numaralı formasını andıran bir smokinle ödül törenine katıldı.
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Los Angeles Lakers'ın renkleri olan sarı ve moru tercih eden Lee, Kobe Bryant'ın forma numarası olan 24'e de smokinin de yer verdi.
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New York Knicks taraftarı olan ve NBA'i yakından takip eden Lee, Kobe Bryant ile yakın bir ilişkiye sahipti.
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Geçtiğimiz sene Oscar kazanan Lee, 2009 yapımı Kobe Doin’ Work belgeselini yönetmişti ve her fırsatta Kobe Bryant'ı öven açıklamalarda bulunmuştu.
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NBA’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant, Dear Basketball filmiyle 2018 yılında En İyi Kısa Animasyon Oscarı’nın sahibi olmuştu.
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Öte yandan Oscar ödüllerinin verildiği Los Angeles Dolby Theater'da Kobe Bryant unutulmadı.
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41 yaşında hayatını kaybeden unutulmaz oyuncu için bir video yayınlanırken katılımcılar ayağa kalkarak efsane ismi alkışlayarak andı.
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Spike Lee, kırmızı halıda yaptığı konuşmada ''Hepimiz onu çok özlüyoruz.'' sözlerini kullandı.