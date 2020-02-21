Onur Kıvrak ortaya çıktı! 'Hoş geldin abim'

Trabzonspor'da 12 sezon formasını giyen ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla yoluyla feshedilmesiyle ayıran 1988 doğumlu Onur Kıvrak, yaptığı açıklama ile bordo mavili formadan başka bir formayı giymeyeceğini belirterek, futbolu bıraktığını açıklamıştı.