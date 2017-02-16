Siyah beyazlÄ± formayla bugÃ¼ne kadar Avrupaâ€™da 11 kez aÄŸlarÄ± sarsan Quaresma hem takÄ±mÄ±nÄ± bir Ã¼st tura taÅŸÄ±mak hem de bulacaÄŸÄ± gollerle Oktay DerelioÄŸlu ve 12 gollÃ¼ Boboâ€™yu geride bÄ±rakmak istiyor.Â



