SaÃ§larÄ±nÄ± birkaÃ§ ay Ã¶nceki gibi sarÄ±ya boyatan Portekizli star, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yine ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±â€¦ BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Avrupaâ€™daki en golcÃ¼ futbolcusu sÄ±ralamasÄ±nda 14 golle zirvede Oktay DerelioÄŸlu yer alÄ±rken, Quaresma da bu rekora gÃ¶z dikti.
BugÃ¼n Hapoel Beer Sheva karÅŸÄ±sÄ±nda BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kozu olacak Quaresmaâ€™yÄ± Ä°srail yolculuÄŸu Ã¶ncesi gÃ¶ren arkadaÅŸlarÄ± gÃ¶zlerine inanamadÄ±. SaÃ§larÄ±nÄ± birkaÃ§ ay Ã¶ncesinde olduÄŸu gibi sarÄ±ya boyatan Portekizli star yeni imajÄ±yla artÄ±k sahalarda boy gÃ¶sterecek.
Siyah beyazlÄ± formayla bugÃ¼ne kadar Avrupaâ€™da 11 kez aÄŸlarÄ± sarsan Quaresma hem takÄ±mÄ±nÄ± bir Ã¼st tura taÅŸÄ±mak hem de bulacaÄŸÄ± gollerle Oktay DerelioÄŸlu ve 12 gollÃ¼ Boboâ€™yu geride bÄ±rakmak istiyor.Â
BeÅŸiktaÅŸ tarihinin Avrupa kupalarÄ±ndaki en golcÃ¼ oyuncusu unvanÄ±nÄ± eline geÃ§irmek amacÄ±nda olan Quaresma, bu sezon Avrupa kupalarÄ±nda takÄ±mÄ±na 3 gol kazandÄ±rdÄ±.
Kartalâ€™Ä±n Dinamo Kiev ile sahasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada serbest vuruÅŸtan fileleri havalandÄ±ran Portekizli oyuncu, Ä°stanbulâ€™daki Napoli ve Benfica karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda da penaltÄ±lardan birer gol kaydetmiÅŸti (HabertÃ¼rk)