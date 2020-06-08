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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 11:37,

Önder Özen'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

'Fenerbahçe alabiliyorsa 1 saniye bile düşünmeden onu alsın'

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Futbol yorumcusu Önder Özen, beIN Manşet programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Önder Özen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini yorumladı.

2YENİ DIAGNEYE GEREK YOK
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"YENİ DIAGNE'YE GEREK YOK"

'Balotelli Aslan'a' manşeti hakkında Önder Özen: "Galatasaray'ın Balotelli'yle ilgileneceğini pek düşünmüyorum. Galatasaray, yıllardır enerjisini sorunlu bazı oyuncuların sorunlarını çözmek veya onlardan verim almak adına epeyce harcadı. Diagne onlardan biriydi, yenisine gerek yok."

3NE KADAR BAĞLI OLACAK
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"NE KADAR BAĞLI OLACAK?"

"İyi midir Balotelli? İyidir. Futbolculuğuna kimsenin itirazı yok ama ne kadar Galatasaray'ın menfaatlerine yakın hareket edecek, ne kadar takımın içinde kalacak, ne kadar tutkuyla bağlı olacak? İşin bu tarafı da var."

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Mustafa Cengiz: 'Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması lazım'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge'da kiralık olarak oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin devre arasında dönüp, dönmeyeceği sorusuna, "O'nun askerlik hizmetini tamamlaması gerek" yanıtını verdi.

5ŞARTLAR ZORLANMALI
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"ŞARTLAR ZORLANMALI"

'Schürrle Fener'e' manşeti hakkında Önder Özen: "Eğer bunun olma olasılığı varsa, 1 saniye bile düşünmeden, şartları zorlayarak Fenerbahçe bu transferi sonuçlandırmak için elinden geleni yapmalı. Eğer bir sakatlık, tıbbi engeli yoksa."

6MARJİNAL KATKISI ÇOK YÜKSEK
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"MARJİNAL KATKISI ÇOK YÜKSEK"

"Hiç gösterişi olmayan, son derece sade bir oyun tarzına sahip olmakla birlikte, marjinal katkı puanı gibi aforizmalar yapıyoruz ya, işte o marjinal katkı puanı her zaman çok yüksek olmuş bir oyuncu Schürrle."

7TARZI MÜLLERE BENZİYOR
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"TARZI MÜLLER'E BENZİYOR"

"Gole çok yakın, teknik kapasitesi yüksek değil gibi gözüken ama hep işi gören... Tarzını biraz Thomas Müller'e benzetiyorum."

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