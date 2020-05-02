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Futbol
Murat Fevzi Tanırlı
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 14:06,

Önce parasıyla sonra corona virüsüyle! Dünyayı allak bullak etti...

Koronavirüsün (corona virüsü) yayılma noktası olan Çin'de, 4 sene içerisinde yaşananlar dünyayı hayrete düşürdü.

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Koronavirüs, ilk olarak 11 milyon kişinin yaşadığı Çin'de deniz ürünleri satan yiyecek pazarında ortaya çıkmış ve virüs ilk etapta 4 kişide tespit edilmişti.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı ve toplamda 240 bine yakın insanın ölümüne neden oldu.

3BURAK YILMAZ DA DAYANAMADI
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BURAK YILMAZ DA DAYANAMADI

Milli futbolcu Burak Yılmaz da bu kervana katılmış; 2 senelik Çin yaşantısıyla ilgili sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

4YEDİKLERİNİN İÇTİKLERİNİN SINIRI YOK DEDİ
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'YEDİKLERİNİN İÇTİKLERİNİN SINIRI YOK' DEDİ

Beşiktaş'ın golcüsü, "Orada yaşamış biri olarak Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok.” ifadeleriyle Çin basının manşetlerinde yer almıştı.

5ÖZÜR DİLEDİ
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ÖZÜR DİLEDİ

"Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." diyen Burak Yılmaz daha sonra Çin halkından özür diledi.

6FUTBOL PAZARINI MUTASYONA UĞRATACAK
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FUTBOL PAZARINI MUTASYONA UĞRATACAK

Dünya devi olma, kupa organizasyonları düzenleme gibi hedefleri gerçekleşmeyecek gibi ama Çin’de doğan koronavirus, dünya futbol pazarını çok net bir mutasyona uğratacak.

7ÖNCE PARASIYLA SONRA VİRÜSÜYLE...
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ÖNCE PARASIYLA SONRA VİRÜSÜYLE...

2016 başından itibaren futbol dünyasında da ‘Çin etkisi’ doğdu. Hem kulüp (veya hisse) alarak Avrupa’ya agresif giriş yaptılar, hem de toplam değeri 650 milyar doları bulan sermayedarlara, ülkelerinde futbolu finanse etme görevi verdiler.

83-4 SENEDE SAMAN ALEVİNE DÖNÜŞTÜ
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3-4 SENEDE SAMAN ALEVİNE DÖNÜŞTÜ

Çin, kendi şirketlerine yatırım zorunluğu ile başlattığı futbol macerasına Ramires, Lavezzi, Jackson Martinez, Oscar, Alex Teixeira, Axel Witsel, Hulk gibi yıldızları getirerek futbolda söz sahibi olma umuduyla devam etmişti ancak ekonomik gidişat bu beklentiyi 3-4 senede saman alevine dönüştürdü.

9ÇİNE DE SINIRLAMA
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ÇİN'E DE SINIRLAMA

Manchester City ve Atletico Madrid gibi devlerden hisse almaya başlayan Çinliler, 2018 başında ekonomi tehlike sinyalleri verdiğinde ilk olarak futbol harcamalarında kısıtlamalara gittiler. Şimdi de 2020-21 sezonu için astronomik rakamlar Çin Futbol Federasyonu tarafından sınırlandırıldı.

10PARAYLA SAADET OLMADI
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PARAYLA SAADET OLMADI

Yıllık tavan ücretler yabancı oyuncu için 3 milyon, kulüp toplam harcaması için 145 milyon Euro olarak belirlendi. 200 milyon futbol izleyicisi olan ülkede yüzde 30 oranında futbola ilgi arttı ama sadece parayla saadet olamayacağını sert bir şekilde anladılar. 

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FIFA’nın 27 Mart’ta kulüplere bildirdiği ‘ekonomik koruma’ kararlarını ilk kez bu satırlarda detaylandırmıştık. Kulüplerimizin ödeme sorunları, yayıncıdan beklentileri ve transferlerdeki başarısız tablonun sonucunda ‘imdat’ çığlığıyla ‘Devlet Baba’ya borç yapılandırması için koşmaları sorunumuzu net belli ediyor.

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Premier Lig’deki futbolcular “Milyarder patronlara karşı neden biz maaş indirimine gidiyoruz?” diyerek homurdansalar da kulüp sahiplerinin salgınla mücadeleye destek olmaları ve paranın nasıl kullanılacağını bilmek koşuluyla önemli çoğunluğu kabul etti. Arsenal’de birçok oyuncu indirimi kabul ederken, haftalık 350 bin Pound alan Mesut Özil’in yanaşmaması tepkileri çekti.

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2017’de Neymar’ın Barcelona’dan PSG’ye transferinde ödenen 222 milyon Euro’nun ardından, bir savunma oyuncusu Van Dijk için Liverpool’un Southampton’a 85 milyon, kaleci Alisson için de Roma’ya 75 milyon Euro ödemesi, kritik oyuncuların maliyet sınırının 100 milyon Euro baremine dayandığının göstergesiydi.

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Önce parasıyla, sonra virüsüyle dünya futbolunda yeni döneme damgayı vuran resmen Çin oldu. Etkisini nasıl yaşayacağız, bekleyip görelim.

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