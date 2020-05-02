Önce parasıyla sonra corona virüsüyle! Dünyayı allak bullak etti...

ÖZÜR DİLEDİ "Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." diyen Burak Yılmaz daha sonra Çin halkından özür diledi.