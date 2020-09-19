Ömer Faruk Beyaz transferinde son dakika!

"FENERBAHÇE İLE HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK" Ömer Faruk için aldıkları tüm kararları Fenerbahçe Kulübü ile ortak alacaklarını söyleyen İsmail Beyaz, "Fenerbahçe ile herhangi bir problemimiz yok olsa dahi bunu çok basit bir şekilde çözeriz bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor.