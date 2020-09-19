Ömer Faruk Beyaz transferinde son dakika!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
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MERİH DEMİRAL VAKASI
Camiada, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve çok fazla forma şansı bulamadığı için sarı lacivertli kulüpten ayrılan Merih Demiral'da yaşanan durumun bir benzerinin Ömer Faruk Beyaz'da yaşanacağı endişesi hakim. Ortaya atılan iddialar ise çok konuşulacak cinsten...
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16 YAŞINDA MAÇTA KAPTAN OLMUŞTU
Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu son maçında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı.
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Bu görüntü sarı lacivertli taraftarları gelecek için heyecanlandırdı fakat Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia edilmişti.
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk ile Schalke 04 ve Barcelona ile yakından ilgileniyor.
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"BENİ OYNATACAKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"
17 yaşındaki genç yıldızın Ümit Milli Takım kampında da takım arkadaşlarına sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediğini söylediği öne sürülmüştü.
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Ömer Faruk Beyaz yakın çevresine "Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediği iddia edilmişti.
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Fenerbahçe'nin genç yıldızınun ailesi ise transfer haberlerinden rahatsız olduğunu dile getirdi.
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"FENERBAHÇE DIŞINDA KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Ömer Faruk Beyaz'ın ağabeyi İsmail Beyaz, "Biz ve menajerimiz Fenerbahçe dışında kimseyle görüşme yapmıyoruz. Zaten Ömer Faruk, Fenerbahçe kulübünün sözleşmeli futbolcusu.
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Bir takımla görüşmesi yasak. Bize gelen teklifler var ancak biz bunları kulübümüze yönlendiriyoruz. Ömer sadece futboluna odaklanmak istiyor. Bu çıkan haberler ve yorumlar 17 yaşındaki bir çocuğu olumsuz etkiliyor" dedi.
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"EMRE ABİ İLE GÖRÜŞTÜK"
Sözleşme uzatılması konusunda Emre Belözoğlu ile görüştüklerini söyleyen İsmail Beyaz, "Bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Sözleşme için Emre abi ile görüştük.
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Şu anda hem Fenerbahçe hem de menajerimizin transfer yoğunluğundan dolayı daha uygun bir vakitte görüşme kararı aldık.
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Bu spekülasyonlar sadece Ömer’e zarar veriyor. farklı farklı menajerin isimleri ortaya atılıyor bizim tek bir menajerimiz var Mehmet Eser. Kendisi Almanya da yaşıyor ve bizim bütün haklarımız kendisine bağlıdır" ifadelerini kullandı.
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"FENERBAHÇE İLE HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"
Ömer Faruk için aldıkları tüm kararları Fenerbahçe Kulübü ile ortak alacaklarını söyleyen İsmail Beyaz, "Fenerbahçe ile herhangi bir problemimiz yok olsa dahi bunu çok basit bir şekilde çözeriz bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor.
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Kesinlikle şunu belirtmeliyim ki her türlü kararı alabiliriz ama bunu Fenerbahçe ile ortak bir şekilde alırız. Fenerbahçe’nin çıkarı ve izni olmayan hiçbir şeye imza atmayız" şeklinde konuştu.