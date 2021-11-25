Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Vitor Pereira: Kafamızda 3 puan almak var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak" dedi.



UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yarın Olympiakos’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Dimitris Pelkas, maçın oynanacağı Georgikos Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki iyi takımın karşı karşıya geleceğini belirten Pereira, “Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar devamlı olarak Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynadılar” diye konuştu.



“SON MAÇTA RAKİBİMİZE VERDİĞİMİZ GİBİ KONTRA ATAK FIRSATLARI VERMEMELİYİZ”



Pereira, Fenerbahçe’nin son oynadığı Olympiakos maçında hatalardan bahsederek, "Özellikle son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak. Eminim ki yarın burada güzel bir atmosfer olacak. Tekrar bu stadyuma geri dönmek güzel bir his" ifadelerini kullandı.



“ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARLI BİR PERFORMANS SERGİLEYEBİLMEMİZ”



Bir gazetecinin, Galatasaray maçında uygulanan dörtlü savunma modelinin bu karşılaşmada da uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya ise “Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı takımlarla oynuyoruz, maçlarda hem üçlü hem dörtlü savunmayla oynayabilmemiz bizim için önemli. Bazen maç içerisinde sisteminizi değiştirebilirsiniz. Rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz, hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Önemli olan dörtlüde de üçlüde de oynuyor olsak, istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Modern futbolda eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz. Önemli olan oyuncuların, teknik direktörün neler istediğini anlaması. En önemlisi futbolcuların oyunu anlaması” dedi.