Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri
Olympiakos Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçın ikisini kazanabilen Fenerbahçe bu akşam Olympiakos karşısında mücadele edecek. Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray’ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8’e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2’nci sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Gözler şimdi Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisinde. Peki Olympiakos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi m aç saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5’inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Grupta 5 puanla 3’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul’da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Olympiakos, Avrupa kupalarında Türk rakiplerine karşı oynadığı son üç karşılaşmanın hepsini kazandı.
Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçın ikisini kazanabilen Fenerbahçe, iki galibiyetini de gol yemediği iki karşılaşmada aldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına konuk olduğu tek maçta Panathinaikos'a 4-1 mağlup oldu.
Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçın ikisini kazanabilen Fenerbahçe, iki galibiyetini de gol yemediği iki karşılaşmada aldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına konuk olduğu tek maçta Panathinaikos'a 4-1 mağlup oldu.
Avrupa kupalarında Türk takımlarını konuk ettiği dört maçı da kaybetmeyen Olympiakos, aldığı galibiyetlerde 2+ gol sevinci yaşadı ve kalesinde gol görmedi. Avrupa Ligi’nde oynadığı son iki maçı kaybeden Olympiakos, Mart 2012-Şubat 2015 arasındaki dört karşılaşmalık mağlubiyet serisinden bu yana ilk kez üst üste üç yenilgi alma tehlikesiyle karşı karşıya.
Avrupa Ligi’nde oynadığı son deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, 2012'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Napoli ve Lyon’un arkasından en fazla gol beklentisi yakalayan takım olan Fenerbahçe, sadece altı gol kaydedebildi ve bu alandaki en yüksek negatif farkın sahibi. Fenerbahçe orta sahası İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında görev yaptığı son dört maçta beş golde pay sahibi oldu.
Avrupa kupaları tarihinde Olympiakos formasıyla Youssef El-Arabi'den daha fazla gol atan sadece üç isim bulunuyor: Nikos Anastopoulous, Predrag Djordjevic ve Konstantinos Mitroglou. UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı son maçta Antwerp'i 3-0 mağlup eden Vitor Pereira, bu turnuvada üst üste iki galibiyet alamadı.
Avrupa Ligi’nde oynadığı son deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, 2012'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Napoli ve Lyon’un arkasından en fazla gol beklentisi yakalayan takım olan Fenerbahçe, sadece altı gol kaydedebildi ve bu alandaki en yüksek negatif farkın sahibi. Fenerbahçe orta sahası İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında görev yaptığı son dört maçta beş golde pay sahibi oldu.
Avrupa kupaları tarihinde Olympiakos formasıyla Youssef El-Arabi'den daha fazla gol atan sadece üç isim bulunuyor: Nikos Anastopoulous, Predrag Djordjevic ve Konstantinos Mitroglou. UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı son maçta Antwerp'i 3-0 mağlup eden Vitor Pereira, bu turnuvada üst üste iki galibiyet alamadı.
Olympiakos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo’nun mücadelede yer alması beklenmiyor.
Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
Vitor Pereira: Kafamızda 3 puan almak var
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak" dedi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yarın Olympiakos’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Dimitris Pelkas, maçın oynanacağı Georgikos Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki iyi takımın karşı karşıya geleceğini belirten Pereira, “Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar devamlı olarak Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynadılar” diye konuştu.
“SON MAÇTA RAKİBİMİZE VERDİĞİMİZ GİBİ KONTRA ATAK FIRSATLARI VERMEMELİYİZ”
Pereira, Fenerbahçe’nin son oynadığı Olympiakos maçında hatalardan bahsederek, "Özellikle son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak. Eminim ki yarın burada güzel bir atmosfer olacak. Tekrar bu stadyuma geri dönmek güzel bir his" ifadelerini kullandı.
“ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARLI BİR PERFORMANS SERGİLEYEBİLMEMİZ”
Bir gazetecinin, Galatasaray maçında uygulanan dörtlü savunma modelinin bu karşılaşmada da uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya ise “Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı takımlarla oynuyoruz, maçlarda hem üçlü hem dörtlü savunmayla oynayabilmemiz bizim için önemli. Bazen maç içerisinde sisteminizi değiştirebilirsiniz. Rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz, hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Önemli olan dörtlüde de üçlüde de oynuyor olsak, istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Modern futbolda eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz. Önemli olan oyuncuların, teknik direktörün neler istediğini anlaması. En önemlisi futbolcuların oyunu anlaması” dedi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yarın Olympiakos’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Dimitris Pelkas, maçın oynanacağı Georgikos Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki iyi takımın karşı karşıya geleceğini belirten Pereira, “Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar devamlı olarak Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynadılar” diye konuştu.
“SON MAÇTA RAKİBİMİZE VERDİĞİMİZ GİBİ KONTRA ATAK FIRSATLARI VERMEMELİYİZ”
Pereira, Fenerbahçe’nin son oynadığı Olympiakos maçında hatalardan bahsederek, "Özellikle son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak. Eminim ki yarın burada güzel bir atmosfer olacak. Tekrar bu stadyuma geri dönmek güzel bir his" ifadelerini kullandı.
“ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARLI BİR PERFORMANS SERGİLEYEBİLMEMİZ”
Bir gazetecinin, Galatasaray maçında uygulanan dörtlü savunma modelinin bu karşılaşmada da uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya ise “Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı takımlarla oynuyoruz, maçlarda hem üçlü hem dörtlü savunmayla oynayabilmemiz bizim için önemli. Bazen maç içerisinde sisteminizi değiştirebilirsiniz. Rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz, hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Önemli olan dörtlüde de üçlüde de oynuyor olsak, istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Modern futbolda eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz. Önemli olan oyuncuların, teknik direktörün neler istediğini anlaması. En önemlisi futbolcuların oyunu anlaması” dedi.
PELKAS: ALINACAK GALİBİYET TUR ATLAMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT OLACAK
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas ise açıklamasında, “İki takım için de önemli bir karşılaşma. Hiç şüphesiz ki biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Sakatlık sonrası dönem benim için iyi değildi ama bana ne zaman şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yarınki maç benim için özel olacak çünkü Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içindeydik. Yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.
“BU DERBİ GALİBİYETİNE İHTİYACIMIZ VARDI”
Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin kendilerine büyük bir moral olduğunu söyleyen Pelkas, "Şu anda iyi bir moddayız. Bu derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Fenerbahçe yarıştığı tüm turnuvalarda ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklanalım” dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas ise açıklamasında, “İki takım için de önemli bir karşılaşma. Hiç şüphesiz ki biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Sakatlık sonrası dönem benim için iyi değildi ama bana ne zaman şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yarınki maç benim için özel olacak çünkü Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içindeydik. Yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.
“BU DERBİ GALİBİYETİNE İHTİYACIMIZ VARDI”
Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin kendilerine büyük bir moral olduğunu söyleyen Pelkas, "Şu anda iyi bir moddayız. Bu derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Fenerbahçe yarıştığı tüm turnuvalarda ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklanalım” dedi.