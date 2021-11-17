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Spor Arena
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 15:10 | 

Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı. Şimdi de Olympiakos ile yapılacak maçın tarihi sorgulanıyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenmişti. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi. Şimdi ise Olympiakos maçı gündemde. İşte, Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarih bilgisi...

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Olympiakos-Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2021 Perşembe günü Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda yapılacak. Bu maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde ayrıntılara yer vereceğiz.

3TURNUVA HAKKINDA

TURNUVA HAKKINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve play-off turunda karşılaşacak.

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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