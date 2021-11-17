Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı. Şimdi de Olympiakos ile yapılacak maçın tarihi sorgulanıyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenmişti. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi. Şimdi ise Olympiakos maçı gündemde. İşte, Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarih bilgisi...
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Olympiakos-Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2021 Perşembe günü Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda yapılacak. Bu maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde ayrıntılara yer vereceğiz.
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TURNUVA HAKKINDA
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve play-off turunda karşılaşacak.
Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.