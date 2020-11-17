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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 11:51 | 

"Karım ve benim ölmemi istiyorlar"

Ukrayna'nın yıldızı Oleksandr Zinchenko, Guardiola sonrası böyle isyan etti

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Ukrayna'nın genç yıldızı Oleksandr Zinchenko, Uluslar Ligi'nde oynanan Almanya maçı sonrası isyan etti.

2ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI
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ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

Ukrayna aldığı 3-1'lik yenilgi sonrası grupta Almanya ve İspanya'nın gerisine düştü ve İsviçre'yi mutlaka yenmek zorunda...

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23 yaşındaki oyuncu maç sonrası yaptığı hata sonrası yenilen gol yüzünden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

4NE TÜR İNSANLARA SAHİP OLDUĞUMUZU GÖRDÜM
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"NE TÜR İNSANLARA SAHİP OLDUĞUMUZU GÖRDÜM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zinchenko, "Dünkü maçtan sonra bana ve aileme dökülen tüm pisliği okumak, bir kez daha ne tür insanlara sahip olduğumuz konusunda beni ikna etti."

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Artık durum öyle bir hal aldı ki hata yapmamız kabul edilmiyor. Sahanın başka bir yarısında topu kaybettiğim için insanlar benim ve karımın ölmesini istiyor.

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Yenilgiden sorumlu hissettiğim için çok üzgünüm. Gerçek taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle olun" ifadelerini kullandı.

7EŞİ, GUARDIOLAYI ELEŞTİRMİŞTİ
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EŞİ, GUARDIOLA'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Zinchenko daha önce de eşi Vlada Sedan'ın Pep Guardiola'yı eleştirmesi nedeniyle bir açıklama yayınlamıştı.

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Spor muhabiri olan Vlada Sedan, Manchester City'nin Lyon'a yenildiği maç sonrası üçlü savunma ile sahaya çıkan Pep Guardiola'ya tepki göstermişti.

9BU SKOR GUARDIOLANIN HATASI
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"BU SKOR GUARDIOLA'NIN HATASI"

Sedan, eşi Zinchenko'nun yedek kaldığı maç için "Bu skor Guardiola'nın hatası. Böylesine önemli bir maçta deneysel bir taktik yapmak yanlış.

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Eleştirmeye hakkım yok ama neden üçlü savunma ile sahaya çıkılıyor. Bu kadroyla alınan bu skor kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

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Zinchenko ise daha sonra yaptığı paylaşımda "Karım bir gazeteci olmasına rağmen bir Manchester City hayranı. Sezon boyunca tüm deplasman ve ev sahibi maçlarımıza geldi. O gerçek bir City taraftarı.

12BU MESAJI DÜĞÜNÜMDEN YAZIYORUM
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"BU MESAJI DÜĞÜNÜMDEN YAZIYORUM"

"Videoda maçtan hemen sonraki duygularını görebiliyorsunuz. Hayal kırıklığına uğrayan bir taraftar olarak tepki gösterdi.

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Artık karım olduğu için sosyal medyada paylaşmaması gerektiğini anlıyor.

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Bu mesajı şu an düğünümden yazıyorum. İnanılmaz anın tadını çıkarmak yerine bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu konuyu atlayamam. Umarım beni anlarsınız" yazdı.

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