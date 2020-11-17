"Karım ve benim ölmemi istiyorlar"

"NE TÜR İNSANLARA SAHİP OLDUĞUMUZU GÖRDÜM" Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zinchenko, "Dünkü maçtan sonra bana ve aileme dökülen tüm pisliği okumak, bir kez daha ne tür insanlara sahip olduğumuz konusunda beni ikna etti."