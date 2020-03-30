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Futbol
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 18:56, /

Olacak şey değil!.. Gökdelenin tepesine 20 milyon dolarlık villa yaptı

Formula 1 takımı Force India'nın kurucusu Hintli milyarder Vijay Mallya, yeni yaptırdığı villasıyla 'ev' kavramını farklı bir boyuta taşıdı.

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Kendisine özel bir malikane yaptıran Mallya, bahçeli ev konseptini bir gökdelenin çatısına taşıyarak inovasyonda çığır açtı.

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Hindistan'ın Bangalore kentindeki gökdelenin tepesine yapılan ve inşaatı bir süredir devam eden lüks konutun inşaatı tamamlandı.

3Villanın değeri 20 milyon dolar

Villanın değeri 20 milyon dolar

Bahçesi, helikopter pisti, şarap mahzeni, spa ve sonsuzluk havuzuna sahip olan villanın 20 milyon dolarlık değeri olduğu belirtiliyor.

4Yerden 120 metre yükseklikte

Yerden 120 metre yükseklikte

Yerden 120 metre yükseklikte bulunan ve 360 derece manzaraya sahip lüks konut, geniş bir 'arazi' üzerine inşa edildi ve kendisi için

5Gökyüzündeki beyaz saray yakıştırması yapılıyor

'Gökyüzündeki beyaz saray' yakıştırması yapılıyor

1.5 milyar dolar servet

Bir süredir İngiltere'de yaşayan Hintli işadamı Vijay Mallya'nın serveti Forbes verilerine göre bir dönem 1.5 milyar dolar olarak gösteriliyordu.

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Birçok spor dalıyla yakından ilgilenen Hintli iş insanı, sponsorluk ilişkileri üzerinden futbolla da ilgileniyor.

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Vijay Mallya, ayrıca Bangalore yakınlarında yarış atı yetiştirilen bir haranın da sahibi.

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Mallya, dünyanın en büyük yatlarından biri olan 95 metre boyundaki “Indian Empress” adlı 120 milyon dolarlık yata sahip.

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Hintli milyarder, bu yatı ile 2008 tarihinde yapılan Formula 1 yarışları için İstanbul’a gelerek, boğazda bir parti vermişti.

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