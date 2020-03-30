Olacak şey değil!.. Gökdelenin tepesine 20 milyon dolarlık villa yaptı

Kendisine özel bir malikane yaptıran Mallya, bahçeli ev konseptini bir gökdelenin çatısına taşıyarak inovasyonda çığır açtı.Hindistan'ın Bangalore kentindeki gökdelenin tepesine yapılan ve inşaatı bir süredir devam eden lüks konutun inşaatı tamamlandı.Bahçesi, helikopter pisti, şarap mahzeni, spa ve sonsuzluk havuzuna sahip olan villanın 20 milyon dolarlık değeri olduğu belirtiliyor.Yerden 120 metre yükseklikte bulunan ve 360 derece manzaraya sahip lüks konut, geniş bir 'arazi' üzerine inşa edildi ve kendisi için 1.5 milyar dolar servet Bir süredir İngiltere'de yaşayan Hintli işadamı Vijay Mallya'nın serveti Forbes verilerine göre bir dönem 1.5 milyar dolar olarak gösteriliyordu.Birçok spor dalıyla yakından ilgilenen Hintli iş insanı, sponsorluk ilişkileri üzerinden futbolla da ilgileniyor.Vijay Mallya, ayrıca Bangalore yakınlarında yarış atı yetiştirilen bir haranın da sahibi.Mallya, dünyanın en büyük yatlarından biri olan 95 metre boyundaki “Indian Empress” adlı 120 milyon dolarlık yata sahip.Hintli milyarder, bu yatı ile 2008 tarihinde yapılan Formula 1 yarışları için İstanbul’a gelerek, boğazda bir parti vermişti.