Oktay Derelioğlu'nun İrfan Can Kahveci şaşkınlığı! Galatasaray, Altay Bayındır, 50 milyon euro...

Erol Bulut, Fenerbahçe camiasında en çok sorgulanan isim. Hocanın üzerindeki baskı olması gereken mi yoksa aşırıya kaçan eleştiri mi var? Bana göre ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe’de ama Altay Bayındır olmasa takım 48-49 puan civarında olabilirdi. Bu yüzden nasıl başarıda antrenörü ön plana atıyorsak başarısızlıkta da aynı şekilde yapmamız lazım. Erol hocaya yapılan baskı normal, ben Fenerbahçe’yi izlediğimde takım kimliğini ve bütünlüğünü göremiyorum sanki tesadüfen sahaya çıkmışlar ve tesadüfen bir oyun tarzları var. Kendi sahasında bu kadar çok yenilip bu kadar çok kredisi olan Erzurumspor takımı bile yok, demek ki Fenerbahçe’nin hocasıyla ve yönetimi arasında bir birliktelikleri ve memnuniyetleri var.