Oktay Derelioğlu'nun İrfan Can Kahveci şaşkınlığı! Galatasaray, Altay Bayındır, 50 milyon euro...
Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve yurt dışı dahil olmak üzere birçok takımın formasını giymiş, döneminin önemli golcülerinden Oktay Derelioğlu gündeme yönelik merak edilen konuları Spor Arena'ya değerlendirdi.
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1
Spor Arena Özel | Röportaj: Uğur Yapıcı - Kamera: Recep Berber
Eski milli golcü Oktay Derelioğlu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, transferler, yıldızı parlayan futbolcular ve kendi kariyeriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.
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Şampiyonluk yarışı, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın üst düzey performansları, Galatasaray'ın sorunları, A Milli Takım kadrosu ve daha fazlası röportajımızda...
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Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde puanlar paylaşıldı ama zirvede kazançlı çıkan kulüp hangisi oldu?
Beşiktaş oldu çünkü Galatasaray’ın yenilgiyle kapattığı haftada Beşiktaş için en önemli hamle yenilmemekti. Altay Bayındır çok iyi bir performans sergiledi, Beşiktaş ile Fenerbahçe kalecileri değiştirseydi Fenerbahçe maçı 4-5 farklı yenilgiyle kapatabilirdi. Ersin Destanoğlu’nu kötülemek için söylemiyorum ama iyinin iyisi var. Ozan Tufan’ın attığı golün daha kalitelisini ve iyisini Aboubakar yaptı ama Altay çıkardı, Ozan Tufan’ın vuruşunu Altay Bayındır olsa yemezdi.
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Altay Bayındır denilince aklınızda canlanan ne oluyor?
Bir oyuncu takımını maç içinde ancak bu kadar tutabilir, Uğurcan Çakır da çok iyi ve ikisini ayırt edemiyorum ama az bir yüzdeyle Altay benim için birinci kaleci pozisyonunda. Türkiye için gurur verici bir durum ve birkaç yıl içerisinde bir engel olmazsa Altay’ı Manchester United, Liverpool veya Barcelona’da, Uğurcan’ı ise Chelsea ya da Real Madrid kalesinde görebiliriz o kalitede ve seviyedeler. Altay ve Uğurcan Türkiye’de olmasalardı 50 milyon eurodan aşağı Avrupa takımları almazdı ama Türkiye’den çıkacak oyuncu için 20 milyon euro üzeri rakamı sıkıntı olarak görüyorlar.
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Erol Bulut, Fenerbahçe camiasında en çok sorgulanan isim. Hocanın üzerindeki baskı olması gereken mi yoksa aşırıya kaçan eleştiri mi var?
Bana göre ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe’de ama Altay Bayındır olmasa takım 48-49 puan civarında olabilirdi. Bu yüzden nasıl başarıda antrenörü ön plana atıyorsak başarısızlıkta da aynı şekilde yapmamız lazım. Erol hocaya yapılan baskı normal, ben Fenerbahçe’yi izlediğimde takım kimliğini ve bütünlüğünü göremiyorum sanki tesadüfen sahaya çıkmışlar ve tesadüfen bir oyun tarzları var. Kendi sahasında bu kadar çok yenilip bu kadar çok kredisi olan Erzurumspor takımı bile yok, demek ki Fenerbahçe’nin hocasıyla ve yönetimi arasında bir birliktelikleri ve memnuniyetleri var.
6
Derbi sonrası Erol Bulut hücum oyuncularını kastederek "Sezon başı aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük..." dedi, nasıl yorumlarsınız?
Bu sözler takım içinde negatif enerji dağıtır bir teknik direktör asla böyle bir açıklama yapmamalı. Siz oyuncularınızı medya önüne atarsanız içerde bütünlüğü sağlayamazsınız, size verilen haftalık şanslar bir kırılma anı olabilir yukarıya doğru bir çıkış yapabilirsiniz. Ancak siz oyuncularınızı ön plana atıp suç bende değil mantığı güderseniz bu oyunculara siz onay verdiniz diye sorarlar, önemli olan eleştirdiğiniz bu oyuncuları oynatabilmektir.
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Devre arasında İrfan Can Kahveci yüksek bir rakama transfer edildi İrfan yerine Boupendza gibi bir golcü hamlesi yapılsaydı iyi olur muydu, bir transfer hatası var mı?
Hem Fenerbahçe için hem de İrfan Can Kahveci için büyük bir transfer hatası var. İrfan Can’ın mevkisindeki oyunculara bakıldığında Fenerbahçe için gerekli olan bir oyuncu değildi. Başkasının istediği oyuncular üzerinden transfer politikanın değişmesi çok saçma bir anlayış, hangi takımın ne yaptığı seni ilgilendirmez önemli olan maddi gücünle senin standartlarındaki oyuncuyu alabilmendir. Bir takımın almaması için o oyuncuyu alma politikasına gittiğin zaman çuvallarsın, önce kendinize bakın kendi çöplüğünüzü temizleyin diğer çöpler sizi ilgilendirmiyor.
8
'Boupendza'yı Diagne'ye benzetiyorum...'
Aaron Boupendza çok gol atıyor ama oyunun iki yönünde oynamıyor çok fazla izledim ve bir soru işaretim var, oyun tarzını Diagne’ye benzetiyorum tek yönlü bir oyuncu.
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Beşiktaş’ın zirvede bir avantajı var, puan tablosuna göz attığınızda şampiyon kim olur diyorsunuz?
Beşiktaş bu saatten sonra bırakmaz diye düşünüyorum bırakırsa kendi eliyle verir. Galatasaray’ın ‘bay’ geçeceği bir hafta var, Fenerbahçe oyun olarak ışık vermiyor. Beşiktaş ligin ortalamasının üzerinde bir futbol oynuyor ve bu şekilde devam ederse şampiyonluk için başka öne çıkan aday gözükmüyor.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’de olmayan ama Beşiktaş’ta olan ne?
Takım bütünlüğünü sahaya yansıtıyorlar ve rakipleri gibi bir hafta iyi bir hafta kötü oynamıyorlar, devamlı bir grafikleri var kötü oynadıkları maçlarda bile galip gelmesini biliyorlar.
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Galatasaray’da kötü zemin, Belhanda’nın yönetim kararıyla gönderilmesi, Fatih Terim’in taktiksel tercihleri ve bireysel hatalar derken son haftalarda istemedikleri sonuçlar alındı. Sorun sizce nerede?
Galatasaray’daki ana sorun bence Marcao ve Luyindama. İki oyuncuyla da mukavele yeniliyorlar ve son oynanan Çaykur Rizespor maçına bakın hep bireysel hatalar var. Ben bu ikilinin çok yanlış oynadığını düşünüyorum, pozisyonlardaki dönen toplarda veya kendilerine gelen top kullanımlarında hep yanlış hamleler ve yanlış kararlar var. Galatasaray’ı hep geriye düşürecek pozisyonlarda bıraktılar çok verimsizler, Marcao-Luyindama oynadığı sürece ben Galatasaray’ın çok etkili olabileceğini düşünmüyorum.
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KISA-KISA - Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu?
Sergen Yalçın
13
İspanya’da futbol mu Almanya’da futbol mu?
İspanya
14
Kariyerinizdeki en büyük pişmanlığınız?
Beşiktaş’tan ayrılmak
15
Forvet Oktay Derelioğlu, Altay Bayındır’a karşı mı Uğurcan Çakır’a karşı mı daha çok zorlanırdı?
İkisine karşı (Gülerek)
16
Futbol oynadığınız dönemde en ters gelen stoper kimdi?
Öyle bir stoper yoktu, bana ters gelen yine kendimdi
17
Avrupa’da en beğendiğiniz forvet?
Robert Lewandowski
18
Birlikte çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör?
Serpil Hamdi Tüzün
19
Türkiye’deki antrenörlükte insan yönetimi mi taktik mi daha önemli?
Türkiye’de insan Yönetimi
20
Şu anki Oktay Derelioğlu 20 yaşındaki Oktay’a ne öğüt verirdi?
‘Daha sakin ve daha sabırlı ol’
21
Futboldaki en büyük hayaliniz nedir?
Türkiye’de başarılması en güç başarıyı yakalayıp sonrasında yurt dışında teknik direktörlük yapmak.