Okay Yokuşlu Galatasaray Transfer haberleriyle gündemde - Okay Yokuşlu kimdir, kaç yaşında?
Okay Yokuşlu, Galatasaray Transfer haberleriyle gündemde. Galatasaray, Etobo'nun ardından Milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer haberinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Okay Yokuşlu oldu. Peki, Okay Yokuşlu kimdir, kaç yaşında?
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Okay Yokuşlu, 9 Mart 1994 tarihinde İzmir Konak’ta dünyaya geldi. La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giymektedir.2018'de Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan Okay Yokuşlu, geçen sezon İspanyol ekibinde 26 maçta forma giyip 2 asist yapmıştı. Galatasaray, geçen sezon da Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralamıştı.
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Okay Yokuşlu Kariyeri
Okay Yokuşlu, futbola sekiz yaşında Karşıyaka Spor Okulu'nda başladı. 2004 yılında amatör olarak burada futbol oynamaya başladı. Minik takımlarda forma giyen Yokuşlu, 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başladı. 6 Ekim 2009'da kariyerinin ilk A2 maçına çıkan Yokuşlu, Bucaspor'u 6-1 yendikleri maçta ikinci yarı oyuna girip 2 gol kaydetti. 15 yaş 324 günlükken attığı bu gol ile Türkiye'de profesyonel liglerde gol atan en genç futbolcu unvanını 21 Ekim 2014 tarihine kadar elinde bulunduran Yokuşlu bu tarihte Çanakkale Dardanellu Ufukcan Engin 15 yaş 218 günlükkken attığı gol ile bu unvanını kaybetmiştir.[1] Yarım sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Yokuşlu, Musa Çağıran'ın sakatlığı sonucu teknik direktör Fuat Yaman tarafından A takıma çağrıldı. 15 Ocak 2010'da 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Profesyonel sözleşmesinden iki gün sonra 17 Ocak 2010'da 2009-10 Türkiye Kupası grup eleme maçında ilk kez Altay forması giydi. Daha 16 yaşını doldurmamış Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı, 70 dakika forma giyip, bir gol kaydetti. 20 Ocak 2010'da ise ilk kez 1. Lig maçına çıktı. 3 gün sonra oynanan Orduspor maçında ise 88. dakikada kafayla bir gol kaydetti. Altay'a beraberliği getiren bu gol, Yokuşlu'yu 1. Lig tarihinin en genç golcüsü yaptı. Yokuşlu, sezon sonuna kadar Altay takımının değişmez oyuncularından oldu. 2 milyon 300 bin TL karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştur. Kayserispor da 2011-2012 sezonunda 10 maç ilk 11 başlayıp toplamda 23 süper lig maçında oynadı. 8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu.
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Okay Yokuşlu Milli Takım Kariyeri
2009 Nisan'ında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giymiş oldu. İlk U-15 maçında golle buluştu. 6 U-15 maçında 3 gol kaydetti. Kasım 2009'da U-16 forması giymeye başladı. Haziran 2010'da Viktor Bannikov turnuvası için yine U-16 forması giydi. Türkiye'nin 4. olduğu turnuvada bütün maçlarda forma giydi.U-16 seviyesinde oynamadan önce Ağustos 2009'da U-17 Uluslararası Gençler Turnuvası için kadroya çağrıldı. İlk U-17 maçında, 15 yaşındaydı. Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde 2'si ilk turda, 3'ü elit turda olmak üzere 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 2010'un Mayıs ayında düzenlenen şampiyonaya katılma yolunda etkili bir isim oldu. Türkiye'nin oynadığı 4 maçta da oynanan Yokuşlu bir de gol kaydetti. Turnuvada Türkiye, Fransa ile beraber üçüncü oldu.Yokuşlu, 2011 elemelerinde de ilk 3 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. Türkiye eleme grubunu geçip elit tura kalma başarısını gösterdi. Aralık 2010'da Altay'dan izin alan Yokuşlu, ABD'de düzenlenen Nike Turnuvası'na gitti ve 3 maçta da oynadı. Burada ilk kez Avrupa dışından takımlara (Brezilya, ABD ve Güney Kore) karşı forma giyme tecrübesini kazandı.