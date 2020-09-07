Okay Yokuşlu Galatasaray Transfer haberleriyle gündemde - Okay Yokuşlu kimdir, kaç yaşında?

Okay Yokuşlu Milli Takım Kariyeri 2009 Nisan'ında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giymiş oldu. İlk U-15 maçında golle buluştu. 6 U-15 maçında 3 gol kaydetti. Kasım 2009'da U-16 forması giymeye başladı. Haziran 2010'da Viktor Bannikov turnuvası için yine U-16 forması giydi. Türkiye'nin 4. olduğu turnuvada bütün maçlarda forma giydi.U-16 seviyesinde oynamadan önce Ağustos 2009'da U-17 Uluslararası Gençler Turnuvası için kadroya çağrıldı. İlk U-17 maçında, 15 yaşındaydı. Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde 2'si ilk turda, 3'ü elit turda olmak üzere 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 2010'un Mayıs ayında düzenlenen şampiyonaya katılma yolunda etkili bir isim oldu. Türkiye'nin oynadığı 4 maçta da oynanan Yokuşlu bir de gol kaydetti. Turnuvada Türkiye, Fransa ile beraber üçüncü oldu.Yokuşlu, 2011 elemelerinde de ilk 3 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. Türkiye eleme grubunu geçip elit tura kalma başarısını gösterdi. Aralık 2010'da Altay'dan izin alan Yokuşlu, ABD'de düzenlenen Nike Turnuvası'na gitti ve 3 maçta da oynadı. Burada ilk kez Avrupa dışından takımlara (Brezilya, ABD ve Güney Kore) karşı forma giyme tecrübesini kazandı.