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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 10:30,

Okan Buruk'tan Galatasaray ve Fatih Terim itirafı!

Başakşehir ile şampiyon olan Okan Buruk, Galatasaray ve Fatih Terim hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, çok konuşulacak bir Galatasaray itirafında bulundu.

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Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den futbol programına telefonla bağlandı ve Galatasaray cevabı ile gündem oldu.

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Galatasaray'da çalışmak istediğini belirten Okan Buruk'un sözleri şu şekilde;

4FATİH TERİM BİR TANE...
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'FATİH TERİM BİR TANE...'

Fatih Terim bir tane, Türkiye'de tek hoca. Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim.

5FATİH TERİM, MUSTAFA DENİZLİ, ŞENOL GÜNEŞ...
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'FATİH TERİM, MUSTAFA DENİZLİ, ŞENOL GÜNEŞ...'

Türkiye'de önemli teknik adamlar başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi...

6BİZ DE ONLAR GİBİ...
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'BİZ DE ONLAR GİBİ...'

Biz de yeni jenerasyon teknik direktörlerden aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem milli takımlar hem yurt dışında çalışmak istiyoruz.

7İNŞALLAH NASİP OLUR
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'İNŞALLAH NASİP OLUR'

Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur.

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Başakşehir ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Süleyman Arat'a verdiği röportajda ''Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var.'' sözlerini kullanmıştı.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Okan Buruk ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

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Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Okan Buruk, 11 sezon boyunca sarı kırmızılı formayı giydikten sonra Inter'e transfer olmuştu.

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Buruk, daha sonra 2006-08 yılları arasında da Galatasaray'da oynamıştı.

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