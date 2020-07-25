Okan Buruk'tan Galatasaray ve Fatih Terim itirafı!

Başakşehir ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Süleyman Arat'a verdiği röportajda ''Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var.'' sözlerini kullanmıştı.