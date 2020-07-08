Son Dakika | Okan Buruk tarih yazınca: Fenerbahçe'den bol sıfırlı teklif, Galatasaray...

GALATASARAY İLE 7 KEZ YAŞADIM Okan Buruk, sampiyonluk hakkında "İnşallah Allah nasip eder bunu bize. Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadım, bu yoldan çok fazla geçtim. Pandemi sonrası belki de en çok puan toplayan ekibiz. Takımın isteğinden çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takımımız var." dedi.