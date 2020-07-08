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GeriFutbol Son Dakika | Okan Buruk tarih yazınca: Fenerbahçe'den bol sıfırlı teklif, Galatasaray...
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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 10:08,

Son Dakika | Okan Buruk tarih yazınca: Fenerbahçe'den bol sıfırlı teklif, Galatasaray...

Başakşehir'de Okan Buruk tarih yazdı, ortalık ayağa kalktı: Fenerbahçe'nin bol sıfırlı teklifi, Galatasaray sürprizi...

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Süper Lig'de Başakşehir, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek son 3 haftaya avantajlı bir şekilde girdi. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada stres altında olmadığını, Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadığını ve bu yoldan fazlasıyla geçtiğini ifade etti.

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DEMBA BA İSYANI

Demba Ba'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu ifade eden Buruk, "Hakemlerin yüzde 80-90'ı bunu verir. 2. yarıdaki penaltı zaten çok net, elle oynama var. Mustafa Yumlu, 'Elle oynadım ama penaltı değil' diyor ama baya içerideydi." şeklinde konuştu.

3GALATASARAY İLE 7 KEZ YAŞADIM
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GALATASARAY İLE 7 KEZ YAŞADIM

Okan Buruk, sampiyonluk hakkında "İnşallah Allah nasip eder bunu bize. Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadım, bu yoldan çok fazla geçtim. Pandemi sonrası belki de en çok puan toplayan ekibiz. Takımın isteğinden çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takımımız var." dedi.

4OKAN BURUK DESTANI
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OKAN BURUK DESTANI

Süper Lig'de bitime üç hafta kala 66 puanla lider olan Başakşehir'de Okan Buruk adeta destan yazıyor.

531. HAFTADA İLK KEZ
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31. HAFTADA İLK KEZ

Abdullah Avcı dönemlerinde ligin zirvesinde birçok defa yer almasına rağmen son düzlükte başarısız olan Başakşehir tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer aldı.

6ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDECEK
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

Başakşehir ve Trabzonspor'un ilk iki sırayı paylaştığı Süper Lig'de, Sivasspor, Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe mucizesi yaşanmazsa bu kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Okan Buruk, takımda kalması halinde teknik direktör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

8ÇILGIN İDDİA TERİM BAŞKAN...
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ÇILGIN İDDİA! TERİM BAŞKAN...

Ancak özellikle sosyal medyada dillenen bambaşka iddialar var. Okan Buruk'un adı Fenerbahçe, hatta Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray ile geçiyor.

9OKAN BURUK SESLERİ
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OKAN BURUK SESLERİ

Sarı kırmızılı taraftarlar Terim'den sonra gelecek isim için Okan Buruk'u işaret ediyor.

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Terim, Trabzonspor yenilgisi sonrası, "Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir?" sorusuna "Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim" karşılığını vermişti.

11ÖNE ÇIKAN İSİM EROL BULUT AMA...
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ÖNE ÇIKAN İSİM EROL BULUT AMA...

Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışı sonrası Erol Bulut'a sıcak bakmayan bir grup taraftarın tercihi ise Okan Buruk.

12ACUN ILICALI, OKAN BURUK
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ACUN ILICALI, OKAN BURUK

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ta bir kafede Okan Buruk'la bir araya gelmişti. Ilıcalı, sosyal medyada fotoğrafı paylaştıktan sonra Fenerbahçe yakıştırmaları fazlalaştı.

13İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN TWEETLER
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İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN TWEETLER

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