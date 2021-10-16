Oğuzhan Özyakup'un yeni aşkı ortaya çıktı! Babası da sevgilisi gibi futbolcuymuş...
Beşiktaş'ın takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, yeni bir aşka yelken açtı. Milli futbolcunun gönlünü, babası daha önce Barcelona ve Ajax formaları giyen eski futbolcu Richard Witschge'nin kızına kaptırdığı ortaya çıktı.
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İşte sürpriz aşka dair tüm detaylar...
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Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, son günlerde özel hayatı ile gündemde.
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Bir dönem oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen milli futbolcu, gönlünü bir başka güzele kaptırdı.
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Başarılı futbolcu, model Skyler Witschge ile aşk yaşamaya başladı.
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PAYLAŞIMLA AŞKINI İLAN ETTİ
Hollanda'da doğup büyüyen Oğuzhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.
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Witschge de Oğuzhan'ın paylaştığı fotoğrafı paylaşarak ilişkilerini resmileştirmiş oldu.
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BABASI ESKİ FUTBOLCU
Skyler Witschge'in babası Richard Witschge'nin eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.
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Daha önce Ajax ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Richard Witschge, 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.
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Oğuzhan ile Skyler'ın ilişkilerinin çok yeni başladığı ve güzel modelin sık sık İstanbul'a gelerek sevgilisiyle vakit geçirdiği öğrenildi.
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BAŞAKŞEHİR MAÇINI İZLEDİ
Skyler Witschge, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı takip ettiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.