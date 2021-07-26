Nur Tatar kimdir, kaç yaşında? Nur Tatar'ın eşi kim? İşte Nur Tatar'ın hayatıyla ilgili bilgiler
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, organizasyona veda etti. Nur Tatar’a sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Nur Tatar bir röportajında tekvandoya 5,5 yaşında ağabeyinden görerek başladığını söylemişti. Peki, Nur Tatar kimdir, kaç yaşında?
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Türk millî tekvandocu Nur Tatar Askari, 16 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusudur. Van'da Vali Haydar Bey Lisesinden mezun olan sporcu, lise yıllarında katıldığı turnuvada Türkiye 1.'si oldu. İlk madalyasını 15 yaşındayken kazandı. 2 defa Avrupa Küçükler Şampiyonu oldu ve Avrupa'da A Sınıfı turnuvalarında altın madalyalara uzandı. Rusya, Sankt-Peterburg'da yapılan 2010 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya ve Birleşik Krallık, Manchester'da yapılan 2012 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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Ankara'da Ankara İller Bankası'na transfer olmadan önce TSE Spor Kulübünün sporcu olan Tatar, Cüneyt Gülçek tarafından çalıştırılmaktadır. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu Andrea St Bernard, Paige Mcpherson, Carmen Marton'u eleyerek, Kyung Seon Hwang ile finalde yarışma hakkı kazandı.Finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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2014 Avrupa Tekvando Şampiyonası yarı finalinde Rus sporcu Anastasia Baryshnikova'ya 5-4 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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Tatar, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda desteklenecek, madalya vadeden "16 altın sporcu" arasında yer almıştı. Sporcu Rio'da bronz madalya kazanarak, ikinci Olimpiyatından da madalyayla ayrıldı.
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Nur Tatar 2017 yılından bu yana İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari ile evli.