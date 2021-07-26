Nur Tatar kimdir, kaç yaşında? Nur Tatar'ın eşi kim? İşte Nur Tatar'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Türk millî tekvandocu Nur Tatar Askari, 16 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusudur. Van'da Vali Haydar Bey Lisesinden mezun olan sporcu, lise yıllarında katıldığı turnuvada Türkiye 1.'si oldu. İlk madalyasını 15 yaşındayken kazandı. 2 defa Avrupa Küçükler Şampiyonu oldu ve Avrupa'da A Sınıfı turnuvalarında altın madalyalara uzandı. Rusya, Sankt-Peterburg'da yapılan 2010 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya ve Birleşik Krallık, Manchester'da yapılan 2012 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.