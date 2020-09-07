ABD'nin New York kentinde dÃ¼zenlenen grand slam turnuvasÄ±nÄ±n 7. gÃ¼nÃ¼nde 4. tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edildi.
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Kariyerinin 18. grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸmayÄ± hedefleyen tek erkekler dÃ¼nya 1 numarasÄ± SÄ±rp Djokovic, Ä°spanyol Pablo Carreno Busta ile korta Ã§Ä±ktÄ±.
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17 grand slam ÅŸampiyonluÄŸuyla dÃ¼nyanÄ±n 1 numaralÄ± tenisÃ§isi olan Novak Djokovic, dÃ¼n akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Pablo Carreno Busta karÅŸÄ±sÄ±nda zor anlar yaÅŸadÄ±.
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MaÃ§ta geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve birÃ§ok kez fÄ±rsat teptiÄŸi iÃ§in hayli gergin olan Djokovic, topu da birkaÃ§ kez sertÃ§e kÃ¶ÅŸeye gÃ¶ndermiÅŸti.
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BOÄžAZINA GELDÄ°
MaÃ§ta geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve birÃ§ok kez fÄ±rsat teptiÄŸi iÃ§in hayli gergin olan Djokovic, topu sertÃ§e kÃ¶ÅŸeye gÃ¶ndermiÅŸ ve bu top Ã§izgi hakeminin boÄŸazÄ±na gelmiÅŸti.Â
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DÄ°SKALÄ°FÄ°YE EDÄ°LDÄ°
KontrolsÃ¼z gÃ¶nderdiÄŸi toplardan biriyle Ã§izgi hakemini boÄŸazÄ±ndan vuran ve hakemin yere yÄ±ÄŸÄ±larak bir sÃ¼re nefes darlÄ±ÄŸÄ± Ã§ekmesine neden olan Djokovic, turnuvadan diskalifiye edildi.
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BÃœYÃœK ÅžOK
Diskalifiye olayÄ± spor gÃ¼ndeminin bir numaralÄ± maddesi oldu.
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Kimi gÃ¶rÃ¼ÅŸ bu eylemin kasÄ±tlÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi ve kararÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeydi.
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BÃ¼yÃ¼k kÄ±sÄ±m ise kuralda yazanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu ve diskalifiye kararÄ±nÄ±nÄ±n beklenen sonuÃ§ olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.
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Ä°LK AÃ‡IKLAMALAR
KararÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi an bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸayan Djokovic maÃ§Ä±n ardÄ±ndan ise aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
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Olayla ilgili Instagram hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan tenisÃ§i, "BÃ¼tÃ¼n bu durumdan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§ok Ã¼zgÃ¼n ve boÅŸlukta hissediyorum. Ã‡izgi hakeminin son durumuyla ilgili bilgi aldÄ±m ve TanrÄ±'ya ÅŸÃ¼kÃ¼r durumu iyi. Onu bÃ¶yle bir duruma soktuÄŸum iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ã‡ok kasÄ±tsÄ±zdÄ±, Ã§ok yanlÄ±ÅŸtÄ±. Mahremiyetine saygÄ± duyduÄŸum iÃ§in adÄ±nÄ± sÃ¶ylemeyeceÄŸim. Diskalifiye konusuna gelince, kendi iÃ§ime dÃ¶nÃ¼p hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±m Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve bunu bir insan olarak daha iyi olmak iÃ§in kullanmalÄ±yÄ±m. ABD AÃ§Ä±k turnuvasÄ±ndan ve olaydan etkilenen herkesten Ã¶zÃ¼r dilerim. TakÄ±mÄ±ma, aileme ve hayranlarÄ±ma destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. TeÅŸekkÃ¼rler ve Ã§ok Ã¶zÃ¼r dilerim" dedi.