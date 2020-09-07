Olayla ilgili Instagram hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan tenisÃ§i, "BÃ¼tÃ¼n bu durumdan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§ok Ã¼zgÃ¼n ve boÅŸlukta hissediyorum. Ã‡izgi hakeminin son durumuyla ilgili bilgi aldÄ±m ve TanrÄ±'ya ÅŸÃ¼kÃ¼r durumu iyi. Onu bÃ¶yle bir duruma soktuÄŸum iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ã‡ok kasÄ±tsÄ±zdÄ±, Ã§ok yanlÄ±ÅŸtÄ±. Mahremiyetine saygÄ± duyduÄŸum iÃ§in adÄ±nÄ± sÃ¶ylemeyeceÄŸim. Diskalifiye konusuna gelince, kendi iÃ§ime dÃ¶nÃ¼p hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±m Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve bunu bir insan olarak daha iyi olmak iÃ§in kullanmalÄ±yÄ±m. ABD AÃ§Ä±k turnuvasÄ±ndan ve olaydan etkilenen herkesten Ã¶zÃ¼r dilerim. TakÄ±mÄ±ma, aileme ve hayranlarÄ±ma destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. TeÅŸekkÃ¼rler ve Ã§ok Ã¶zÃ¼r dilerim" dedi.