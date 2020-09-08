Novak Djokovic hakkında flaş itiraf! 'Sevilmemek rahatsız ediyor...'
Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in ABD Açık'ta diskalifiye edilmesinin yankıları devam ediyor...
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ABD Açık'ta, kaybettiği puanın ardından sinirlenip topa vuran Novak Djokovic, topun hakeme isabet etmesinin ardından turnuvadan diskalifiye edilmişti.
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Tek erkekler dünya 1 numarasının bu hareketinin yankıları sürüyor...
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Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Sırp raket Djokovic'in sinirlerine hakim olamaması başına iş açmıştı.
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HAKEMİN BOĞAZINA GELMİŞTİ
Maçta geriye düştüğü ve birçok kez fırsat teptiği için hayli gergin olan Djokovic, topu sertçe köşeye göndermiş ve bu top çizgi hakeminin boğazına gelmişti.
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Kontrolsüz gönderdiği toplardan biriyle çizgi hakemini boğazından vuran ve hakemin yere yığılarak bir süre nefes darlığı çekmesine neden olan Djokovic, turnuvadan diskalifiye edildi.
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Bu olayın ardından bir grup kararın ağır olduğunu düşünürken diğer bir grup kuralda yazanın uygulanmasının doğru olduğunu belirtmişti.
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BORIS BECKER'DEN İTİRAF
Çok konuşulan skandalın ardından Novak Djokovic'in eski antrenörü, efsane tenisçi Boris Becker'den itiraf geldi!
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Daily Mail'e konuşan Becker, Djokovic hakkında çarpıcı sözler kullandı. İşte efsane tenisçinin açıklamaları;
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'BÖYLE BİR ŞEYDEN KORKUYORDUM'
''Novak'ın başına böyle bir şey geleceğinden korkuyordum. Onun koçu olduğum zamanlarda sürekli topu bu şekilde atmaması şeklinde uyarıyordum.''
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'FEDERER VE NADAL...'
''Bence Roger Federer veya Rafael Nadal kadar popüler olmaması onu geriyor.''
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'SEVGİ GÖSTERİLMEMESİ SİNİRLENDİRİYOR'
''Yaptığı başarıların takdir edilmesini isteyen birisi. İki efsane Nadal ve Federer ile aynı dönemde oynuyor ve aralarında büyük bir çekişme var. Onlara gösterilen sevginin kendisine gösterilmemesi sinirlendiriyor.''
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''Evine gidip Jelena ile konuşmalı. Sadece tenise odaklanmalı. Yaptığı hatalarden ders çıkarması gerekiyor.''
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''Nerede yanlış yaptığını görüp artık sinirlerine hakim olmalı. Ben onu çok uyarmıştım. Artık kendisini dinlemeli.''