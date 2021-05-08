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GeriFutbol Nostalji - Galatasaray - Beşiktaş derbilerine damga vuran fotoğraflar!
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Futbol
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 07:58 | 

Nostalji - Galatasaray - Beşiktaş derbilerine damga vuran fotoğraflar!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olabilir! Kritik Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde nostalji fotoğraflarıyla sizi kısa bir zaman yolculuğuna çıkarıyoruz...

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Spor Toto Süper Lig'de son yılların en kritik derbilerinden biri bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmalarının sonuçlarına göre Süper Lig’de 2020-21 sezonunun şampiyonu belli olabilir.

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Beşiktaş derbide rakibini mağlup etmesi durumunda sarı kırmızılı ekibin matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayacak. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelirse, derbinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.

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Beşiktaş derbiden 1 puan alır, Fenerbahçe mağlup olursa yine siyah beyazlılar mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe yenilirse, derbiden alınacak 1 puan bile mutlu son için Beşiktaş’a yetecek.

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İşte son derece mühim olan Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde eski derbilerin unutulmaz karelerini sizler için derledik...

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