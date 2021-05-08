Nostalji - Galatasaray - Beşiktaş derbilerine damga vuran fotoğraflar!

Spor Toto Süper Lig'de son yılların en kritik derbilerinden biri bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmalarının sonuçlarına göre Süper Lig’de 2020-21 sezonunun şampiyonu belli olabilir.