Norveç Türkiye maçına saatler kala Şenol Güneş'in tercihi...
Dünya Kupası Elemeleri’ninde ikinci maçını Norveç ile oynayacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş, kritik maça saatler kala tercihini yaptı...
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2022 Dünya Kupası heyecanında eleme grubuna iyi bir başlangıç yapan Türkiye, ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor.
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Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk maçında G Grubu’nda Hollanda’yı sahasında tarihi bir skorla 4-2 ile yenen Milli Takımımız bugün, grubun zayıf halkası konumundaki Cebelitarık’ı 3-0’la geçen Haaland’lı Sörloth’lu Norveç ile oynuyor.
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SEYAHAT KISITLAMASI YÜZÜNDEN...
Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle Malaga’da yapılacak karşılaşma TSi 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
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'KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLACAK'
2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün Norveç ile karşılaşacak Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Güneş’in öne çıkan ifadeleri şöyle: ''Norveç’in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu da aynı şekilde önemli olacak. Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız.''
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NORVEÇ FORMDA
Deplasmanda oynadığı son maçta Macaristan'a mağlup olan Türkiye, Ekim 2012'den bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almıyor. Oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Norveç, bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı. İlk grup maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki karşılaşmayı kazanmak istiyor.
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SADECE BİR KEZ KAZANABİLDİLER
Türkiye ile oynadığı son beş maçın birini kazanabilen Norveç, bu süreçteki tek galibiyetini Şubat 2000'de Ali Sami Yen'de aldı.
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Türkiye maçı öncesi Norveç'te tüm gözler Erling Haaland ve Alexander Sörloth'un üzerinde. Norveç'in Türkiye maçı için muhtemel 11'i şu şekilde;