No to Racism ne demek?

Irkçılığa karşı büyük mücadeleler veren UEFA, No To Racism cümlesi ile bunu evrensel bir kimliğe bürümüştür. Irkçılıkla mücadelede kampanya niteliği taşıyan bu cümle, tüm dünyada kabul görerek dillere pelesenk olmuştur. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism, belirli dönemlerde UEFA ve pek çok federasyon tarafından öne çıkarılmıştır.