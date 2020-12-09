No to Racism cümlesi, uluslarlararası futbol kamuoyunda önemli bir yere sahiptir. Irkçılıkla mücadelede pay sahibi olan bu cümle, UEFA'nın da her zaman için öncelik verdiği konulardan birisini oluşturmaktadır. Dünya genelinde futbolun ırkçılıktan uzaklaşmasını amaçlayan FIFA ve UEFA, No to Racism kalıbı ile bunu amaçlamakta, bazı karşılaşmalara bu cümlenin yazılı olduğu pankartlarla çıkmaktadır. Peki, No to Racism ne demek ve nasıl ortaya çıktı? İşte, o cümlenin hikayesi
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1
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Irkçılığa karşı büyük mücadeleler veren UEFA, No To Racism cümlesi ile bunu evrensel bir kimliğe bürümüştür. Irkçılıkla mücadelede kampanya niteliği taşıyan bu cümle, tüm dünyada kabul görerek dillere pelesenk olmuştur. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism, belirli dönemlerde UEFA ve pek çok federasyon tarafından öne çıkarılmıştır.
2
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UEFA, No To Racism'i vurgulamak üzere Respect, yani Saygı kelimesini de kampanyada vurgulamıştır. Saygı , 2008 yılında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından başlatılan bir sosyal sorumluluk programıdır . Temel amacı cinsiyet, ırk, din ve yetenekler arasında birlik ve saygı için çalışmaktır
3
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UEFA EURO 2012 turnuvasındaki Saygı projesi dört ana duruşa sahipti: ırkçılığa karşı mücadele etmek, engelli taraftarlar için erişimi artırmak ve iyileştirmek, fiziksel aktivite yoluyla sağlığı geliştirmek ve taraftarlar arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek.
4
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Kampanyanın elçileri İtalyan hakem Pierluigi Collina ve Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf'du . Kampanya ağırlıklı olarak maçlar sırasında yarı zamanlı yayınlanan TV reklamı ve stadyum ekranlarından izlendi. Programın bir kısmı Avrupa Irkçılığa Karşı Futbol ağıyla işbirliği içindeydi .