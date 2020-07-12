Ünlü futbolcu fena yakalandı

Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner yaz tatilini İtalya'da geçiriyor.Eylül 2019'dan bu yana kulüpsüz olan yıldız golcü, sevgilisi Philine Roepstorff ile objektiflere yakalandı.Lombardiya'nın Tremezzo bölgesinde tatil yapan çift eğlenceli anlar geçirdi. Nicklas-Philine ikilisi önce sıcak havanın keyfini denizde yüzerek sürdü.Philine'nin sevgilisiyle sürekli olarak şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.Bendtner'in sevgilisi denizden çıkarken de bikinisinin azizliğine uğradı.Danimarkalı modelin bikinisinin üstü açılınca çift gülme krizine girdi.Sevgililer denizden sonra ise havuzda keyifli anlar yaşadı.İşte Nicklas Bendtner-Philine Roepstorff çiftinin eğlenceli anları...