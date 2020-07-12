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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 12:09,

Ünlü futbolcu fena yakalandı

Sevgilisiyle magazincilerden kaçamadı

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Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner yaz tatilini İtalya'da geçiriyor.

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Eylül 2019'dan bu yana kulüpsüz olan yıldız golcü, sevgilisi Philine Roepstorff ile objektiflere yakalandı.

3SICAK HAVANIN TADINI DENİZDE ÇIKARDILAR
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SICAK HAVANIN TADINI DENİZDE ÇIKARDILAR

Lombardiya'nın Tremezzo bölgesinde tatil yapan çift eğlenceli anlar geçirdi.

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Nicklas-Philine ikilisi önce sıcak havanın keyfini denizde yüzerek sürdü.

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Philine'nin sevgilisiyle sürekli olarak şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.

6PHILINENİN BİKİNİSİ AÇILDI
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PHILINE'NİN BİKİNİSİ AÇILDI

Bendtner'in sevgilisi denizden çıkarken de bikinisinin azizliğine uğradı.

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Danimarkalı modelin bikinisinin üstü açılınca çift gülme krizine girdi.

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Sevgililer denizden sonra ise havuzda keyifli anlar yaşadı.

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İşte Nicklas Bendtner-Philine Roepstorff çiftinin eğlenceli anları...

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Dünyaca ünlü şampiyon F1 pilotu Lewis Hamilton Mykonos Adası'ndaki koyda gördükleri çöpleri toplayarak ‘temizlik dersi’ vermişti.

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