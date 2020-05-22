MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriN'Golo Kante'nin dramı ortaya çıktı! Kulüpten corona izni...
GeriFutbol N'Golo Kante'nin dramı ortaya çıktı! Kulüpten corona izni...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 13:20,

N'Golo Kante'nin dramı ortaya çıktı! Kulüpten corona izni...

Futbol en masum karakterlerinden olan N'Golo Kante'nin hikayesi yine üzdü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena Dış Haberler
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler

Corona salgını sürecinin ilk dönemlerinde 'sürü bağışıklığı' politikası izleyen İngiltere'de bu durumdan en fazla rahatsız olan isimlerin başında gelen N'Golo Kante'nin yürek burkan hikayesi ortaya çıktı.

2Rakamlar düşüyor ama bilanço ağır
Abone Olgoogle-news

Rakamlar düşüyor ama bilanço ağır

Tüm dünyayı etkisi alan corona virüsü salgınında rakamlar düşme eğilimine girmiş olsa da bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

3Vaka sayısı 5 milyonu aştı
Abone Olgoogle-news

Vaka sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde aktif vaka sayısı 5.2 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 350 bine yaklaştı. 2 milyon 93 bin hasta ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

4En fazla ölüm İngilterede
Abone Olgoogle-news

En fazla ölüm İngiltere'de

Corona virüsü pandemisini en ağır yaşayan Avrupa ülkesi konumunda olan İngiltere'de halkın endişesi sürüyor. Vaka sayısının 250 bini aştığı ülkede 36 bin 42 kişi yaşamını yitirdi.

5Halkın endişesi sürüyor
Abone Olgoogle-news

Halkın endişesi sürüyor

Avrupa'da en fazla corona virüsü ölümünün gerçekleştiği ülke olan İngiltere'de Premier Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarının yeniden artmasından endişe duyuluyordu.

6Premier Lig ikinci dalgayı tetikleyebilir
Abone Olgoogle-news

Premier Lig ikinci dalgayı tetikleyebilir

Maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen taraftarların müsabakaları kalabalık gruplar halinde evlerinde ya da dışarıda izlemesinin büyük tehlike arz ettiği düşünülüyordu.

7Test sonuçları manipule edilebilir mi
Abone Olgoogle-news

Test sonuçları manipule edilebilir mi?

Bu endişenin üzerine bir de testlerin manipüle edilme olasılığı ortaya çıkmıştı. The Times, geçtiğimiz günlerde servis ettiği haberde, Premier Lig'de forma giyen oyuncuların test sonuçlarının yalnızca kendi kulüplerine bildirileceğini ve bu durumun kamuoyuyla paylaşılmayacağını öne sürmüştü.

8Kulüplerin hepsi rahatsız
Abone Olgoogle-news

Kulüplerin hepsi rahatsız

Böylesine hayati bir bilginin kulüp içinde kalacak olması ve kritik bir maç öncesinde takımın önemli bir futbolcusunda corona virüs saptanması durumunda bunun rakip takımdan gizlenebilme ihtimali tüm kulüpleri rahatsız etmişti.

9Kante özel izin istedi
Abone Olgoogle-news

Kante özel izin istedi

Tüm bu soru işaretlerinin gölgesinde Chelsea forması giyen N'golo Kante'nin yürek burkan dramı ortaya çıktı. Fransız futbolcu, belirsizliklerde dolu bu ortamda kulübünden özel izin istedi.

10Yönetime bildirdi
Abone Olgoogle-news

Yönetime bildirdi

Mart ayından bu yana huzursuz olan Kante, uzun bir aradan sonra başlayan idmanların ilk gününde takımla birlikte çalıştı ancak tekrar antrenmana katılmak istemediğini yönetime bildirdi.

11Saçları dikkat çekmişti
Abone Olgoogle-news

Saçları dikkat çekmişti

Başarılı futbolcunun idmandaki keyifsiz görüntüsü ve saçlarını uzatması dikkatleri çekmişti...

12Dram ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Dram ortaya çıktı

Henüz test sonuçlarını görmeyen Kante'nin ailesinde kronik sayılabilecek derece görülen kalp rahatsızlıklarından dolayı endişeli olduğu ve risk almak istemediğini ilettiği kaydedildi.

13Sezon sonuna kadar izinli
Abone Olgoogle-news

Sezon sonuna kadar izinli

Tesislerde ve lig başladıktan sonra maçlarda koronavirüs kapmaktan korkan Fransız futbolcunun bu talebi, Chelsea yönetimi ve teknik direktör Frank Lampard tarafından haklı bulundu.

14İstediği zaman dönebilecek
Abone Olgoogle-news

İstediği zaman dönebilecek

Lampard ve kulüp yönetimi, yıldız futbolcuya sezonun geri kalanı için verdi. Chelsea, "Takıma istediğin zaman dönebilirsin. Kafanı dinle. İstersen bu sezon hiç gelme" dedi. Kante, kendisi istemesi halinde takıma dönebilecek.

15Soyunma odasında bayılmıştı
Abone Olgoogle-news

Soyunma odasında bayılmıştı

N'Golo Kante, 2018'de Manchester City maçından önce yapılan antrenmanda soyunma odasında baygınlık geçirmişti. O dönem kulüp doktorları tarafından tetkikleri yapılan futbolcuda kalp sorununa rastlanmamıştı.

16Kardeşi kalp krizinden ölmüştü
Abone Olgoogle-news

Kardeşi kalp krizinden ölmüştü

Öte yandan Kante'nin erkek kardeşi de kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Deneyimli ismi korkusunun en büyük sebebinin de bu olduğu belirtiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi