N'Golo Kante'nin dramı ortaya çıktı! Kulüpten corona izni...
Futbol en masum karakterlerinden olan N'Golo Kante'nin hikayesi yine üzdü...
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Spor Arena Dış Haberler
Corona salgını sürecinin ilk dönemlerinde 'sürü bağışıklığı' politikası izleyen İngiltere'de bu durumdan en fazla rahatsız olan isimlerin başında gelen N'Golo Kante'nin yürek burkan hikayesi ortaya çıktı.
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Rakamlar düşüyor ama bilanço ağır
Tüm dünyayı etkisi alan corona virüsü salgınında rakamlar düşme eğilimine girmiş olsa da bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
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Vaka sayısı 5 milyonu aştı
Dünya genelinde aktif vaka sayısı 5.2 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 350 bine yaklaştı. 2 milyon 93 bin hasta ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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En fazla ölüm İngiltere'de
Corona virüsü pandemisini en ağır yaşayan Avrupa ülkesi konumunda olan İngiltere'de halkın endişesi sürüyor. Vaka sayısının 250 bini aştığı ülkede 36 bin 42 kişi yaşamını yitirdi.
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Halkın endişesi sürüyor
Avrupa'da en fazla corona virüsü ölümünün gerçekleştiği ülke olan İngiltere'de Premier Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarının yeniden artmasından endişe duyuluyordu.
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Premier Lig ikinci dalgayı tetikleyebilir
Maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen taraftarların müsabakaları kalabalık gruplar halinde evlerinde ya da dışarıda izlemesinin büyük tehlike arz ettiği düşünülüyordu.
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Test sonuçları manipule edilebilir mi?
Bu endişenin üzerine bir de testlerin manipüle edilme olasılığı ortaya çıkmıştı. The Times, geçtiğimiz günlerde servis ettiği haberde, Premier Lig'de forma giyen oyuncuların test sonuçlarının yalnızca kendi kulüplerine bildirileceğini ve bu durumun kamuoyuyla paylaşılmayacağını öne sürmüştü.
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Kulüplerin hepsi rahatsız
Böylesine hayati bir bilginin kulüp içinde kalacak olması ve kritik bir maç öncesinde takımın önemli bir futbolcusunda corona virüs saptanması durumunda bunun rakip takımdan gizlenebilme ihtimali tüm kulüpleri rahatsız etmişti.
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Kante özel izin istedi
Tüm bu soru işaretlerinin gölgesinde Chelsea forması giyen N'golo Kante'nin yürek burkan dramı ortaya çıktı. Fransız futbolcu, belirsizliklerde dolu bu ortamda kulübünden özel izin istedi.
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Yönetime bildirdi
Mart ayından bu yana huzursuz olan Kante, uzun bir aradan sonra başlayan idmanların ilk gününde takımla birlikte çalıştı ancak tekrar antrenmana katılmak istemediğini yönetime bildirdi.
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Saçları dikkat çekmişti
Başarılı futbolcunun idmandaki keyifsiz görüntüsü ve saçlarını uzatması dikkatleri çekmişti...
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Dram ortaya çıktı
Henüz test sonuçlarını görmeyen Kante'nin ailesinde kronik sayılabilecek derece görülen kalp rahatsızlıklarından dolayı endişeli olduğu ve risk almak istemediğini ilettiği kaydedildi.
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Sezon sonuna kadar izinli
Tesislerde ve lig başladıktan sonra maçlarda koronavirüs kapmaktan korkan Fransız futbolcunun bu talebi, Chelsea yönetimi ve teknik direktör Frank Lampard tarafından haklı bulundu.
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İstediği zaman dönebilecek
Lampard ve kulüp yönetimi, yıldız futbolcuya sezonun geri kalanı için verdi. Chelsea, "Takıma istediğin zaman dönebilirsin. Kafanı dinle. İstersen bu sezon hiç gelme" dedi. Kante, kendisi istemesi halinde takıma dönebilecek.
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Soyunma odasında bayılmıştı
N'Golo Kante, 2018'de Manchester City maçından önce yapılan antrenmanda soyunma odasında baygınlık geçirmişti. O dönem kulüp doktorları tarafından tetkikleri yapılan futbolcuda kalp sorununa rastlanmamıştı.
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Kardeşi kalp krizinden ölmüştü
Öte yandan Kante'nin erkek kardeşi de kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Deneyimli ismi korkusunun en büyük sebebinin de bu olduğu belirtiliyor.