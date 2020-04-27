Neymar'ın 'üvey babası'yla ilgili şok gerçeği açıkladı!
Neymar'ın annesi Nadine Goncalves'in kendisinden 30 yaş küçük olan Tiago Ramos ile aşkı gündeme damga vurmuştu. İkilinin ayrıldığı iddia edlirken, Tiago Ramos'un eski sevgilisinin açıklamaları ise Brezilya basınında bomba etkisi yarattı. İşte o sözler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
PSG forması giyen Breziyalı yıldız Neymar’ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
2
Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 52 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos’un ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin fotoğrafını beğenerek ‘Çok mutlu ol anne, seni seviyorum’ yorumunu yapmıştı.
3
Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek vermişti.
4
Bu olay spor dünyasında bir hayli konuşulmuştu. Neymar'ın genç müstakbel üvey babası hakkında birçok yorum yapılmıştı.
5
Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmış ve o tarihten sonra ilk kez gönlünü 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a kaptırmıştı.
6
Ancak bu aşk uzun sürmedi ve Neymar'ın annesi genç sevgilisinden ayrıldı.
7
Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olması sebebiyle ailesinden gördüğü baskıya dayanamayarak ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
8
AYRILMA YOK, ARA VERDİLER
Ramos ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmazken, Ramos’un arkadaşları ise ilişkinin bitmediğini ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.
9
HER ZAMAN YAŞLI KADINLARI SEVERDİ
Ancak bugün Ramos'un eski sevgilisinin yaptığı açıklamalar Brezilya basınında bomba etkisi yarattı.
10
Extra'ya konuşan PR danışmanı olan Irinaldo Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi.
11
İlişkimiz bittiğinde beni engelledi ama çok tatlı bir çocuk. İlişkimizin bitme sebebi onun futbolcu olma hayaliydi" ifadelerini kullandı.
12
NEYMAR'IN AŞÇISIYLA DA SEVGİLİYMİŞ
Brezilya basını ayrıca Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un Brezilyalı futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği an onu evden attığını ileri sürdü.
13
Haberde ayrıca Tiago Ramos'un eşyalarını toplayarak ailesinin yanına döndüğü belirtildi.
14
NEYMAR'A HAYRANMIŞ
Bu arada Tiago Ramos'un Neymar'a hayranlığını 2017 yılında paylaştığı bir mesajla ilan ettiği ortaya çıktı.
15
Ramos mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. 12 Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum. 13 Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullanmış.