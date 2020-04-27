Neymar'ın 'üvey babası'yla ilgili şok gerçeği açıkladı!

Ramos mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. 12 Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum. 13 Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullanmış.