Neymar’ın kendisinden 6 yaş küçük üvey babası
Neymar'ın annesi Nadine Goncalves, kendisinden 31 yaş küçük olan Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladı. Instagram'dan bu aşkı ilan eden Nadine Goncalves'in fotoğrafına Neymar'ın yanı sıra Brezilyalı futbolcunun babası da yorum yaptı.
🇧🇷Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Tiago Ramos'un dans performansıpic.twitter.com/GWHSqewE7I— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) April 13, 2020
🇧🇷Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Tiago Ramos'un dans performansıpic.twitter.com/GWHSqewE7I— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) April 13, 2020